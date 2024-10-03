Yeni aşklara yelken açtı

Bir zamanların örnek gösterilen çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt, 2019 yılında çalkantılı bir boşanma sürecinin ardından evliliklerini sonlandırdı.Hem kötü bir eş hem de kötü bir baba olduğu söylenen Brad Pitt'in üvey çocukları, Pitt soyadını kimliklerinden kaldırdıklarını açıklamıştı.Ayrılığın ardından köşesine çekilen Jolie, uzun süre magazinden uzak kalmış ve aşkı hayatından çıkarmıştı.Yıllara meydan okuyan güzel oyuncu, aşk orucunu bozdu.49 yaşındaki Angelina Jolie'nin, İngiliz bir rapçi ile gizlice ilişki yaşadığı iddiaları Hollywood dünyasını epey meşgul ediyor.Angelina Jolie'nin gözlerden uzak aşk yaşadığı kişinin Akala olduğu öğrenildi.Güzel oyuncudan 9 yaş küçük olduğu bilinen Akala'nın Instagram'da Jolie'yi takip etmesi, aşk söylentilerini yeniden alevlendirdi.Daha önce 62. New York Film Festivali'nde birlikte görüntülenen çift, Angelina Jolie'nin ev sahipliği yaptığı bir iş organizasyonunda yine bir aradaydı.Angelina Jolie'nin geçtiğimiz ağustos ayında İtalya'daki bir otelden Akala ile birlikte çıkarken görülmesi, ikilinin aşk yaşadıklarına dair iddiaların doğruluğunu kuvvetlendirmişti.Çifte yakın bazı kaynaklar, Jolie ve Akala'nın 1 yıldan fazla bir süredir görüştüğünü ve Akala'nın geçen yıl mayıs ayında Jolie'nin kızları Shiloh ve Zahara ile tanıştığını öne sürdü.