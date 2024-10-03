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Tepkiler üzerine açıklama yaptı!

Sahnede sarı kostümüyle doğum günü kutlaması yapan Pınar Altuğ, kıyafetine gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı.

Ekleme: 3.10.2024 - 10:11 Güncelleme: 3.10.2024 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz günlerde doğum gününü sahnede kutlayan Pınar Altuğ, kostümüyle eleştirilerin hedefi oldu.

Gelen tepkilerin ardından sessizliğini bozan ünlü isim, üzerindeki tulumun tiyatro oyunundaki kostümü olduğunu açıkladı.

"ÜSTÜMÜ DEĞİŞTİREMEDİM"

Altuğ, "Konuya birinci ağızdan açıklama getireyim. Ben Duru Tiyatro'da Mutlu Aile Tablosu diye bir oyunda oynuyorum. Ve bu oradaki kostümüm.

Bana sürpriz yapılıp pasta sahneye geldiği ve sonrasında da içeri girdiğim gibi balonlarım elime geldiği içim üstümü değiştiremedim. Dolayısıyla bütün fotoğraflar bu kıyafetle." dedi.

"HERKESE NASİP OLMAZ" DEMİŞTİ

Sosyal medya hesabından mutlu anlarını paylaşan Pınar Altuğ, "Cumartesi akşamı hayatımın en özel anlarından birini yaşadım. Sahnede olmaktan benim kadar mutlu olan biri için doğum gününü tüm salonla beraber kutlayabilmek rüya gibiydi, herkese nasip olmaz. 450 kişi bana 'iyi ki doğdun' dedi, herkese teker teker teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Tepkiler üzerine açıklama yaptı!
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