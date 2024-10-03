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Beyaz Gazete
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Hamilelik iddialarına şaşırtan yanıt!

Geçtiğimiz aralık ayında Umut Evirgen ile nikah masasına oturan oyuncu Alina Boz'un hamile olduğu iddia edilmişti. Magazin gündemini sallayan iddialar hakkında güzel ismin eşi ilk kez konuştu. Evirgen'in verdiği yanıtlar şaşırttı.

Ekleme: 3.10.2024 - 11:31 Güncelleme: 3.10.2024 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
Alina Boz (26) ile işletmeci Umut Evirgen (34), geçtiğimiz aralık ayında hayatlarını birleştirmişti.

26 yaşındaki güzel, geçtiğimiz aylarda 'Anne olmayı düşünüyor musunuz?' sorusu üzerine, 'Şimdilik gündemimizde yok, zamanı gelince tabii ki olabilir' ifadelerini kullanmıştı.

EŞİ İLK KEZ KONUŞTU

'Paramparça', 'Vatanım Sensin', 'Aşk 101' ve 'Bir Peri Masalı' gibi yer aldığı yapımlarla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Alina Boz'un hamilelik iddialarına bu sefer eşi Umut Evirgen'den yanıt geldi.

Hamilelik iddialarına şaşırtan yanıt!

'OLSA DOĞARDI HERHALDE'

Umut Evirgen kendisine yöneltilen 'hamilelik' sorularına; “Alina 48-49 kilo görmüyor musunuz? Arkadaşlar evlenirken ‘Hamile diye evleniyor' dediniz. 12 ay oldu yani. Olsa doğardı herhalde” dedi.

'AL SANA MANŞET'

Muhabirlerin, 'Peki böyle bir düşünceniz var mı?' sorusuna ise Evirgen'den gülümseten bir yanıt geldi. Erkek tarafı her zaman ister, hanım tarafını bekliyoruz. Al sana manşet, yandık ya' dedi.

Hamilelik iddialarına şaşırtan yanıt!
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