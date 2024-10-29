Ünlü oyuncu evlendi mi?

Bir küs bir barışık bir ilişki yaşayan İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar dünyaevine girdi. İrem Helvacıoğlu'nun ceket benzeri gelinliği sosyal medyayı salladı.

'Sen Anlat Karadeniz'de canlandırdığı Nefes karakteri ile geniş bir hayran kitlesi yakalayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz aylarda iş insanı Ural Kaspar ile aşk yaşamaya başlamıştı.



Aşkını gizlemeyen güzel oyuncu "Karşılıklı oldu duygularımız. Anadolu Yakası'nda Ural’ın restoranı var, orada tanıştık. Şimdi iyiyiz, muyluyuz" demişti.



Bir süre ayrı kalan ikili kısa süre önce barıştı ve evlilik kararı aldı. Ekim ayında evlilik kararı alan çift öncesinde nikah masasına oturdu.



"HEYECAN BASTI"



İrem Helvacıoğlu yaptığı açıklamada, "Uzun süredir bir şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Çok yakınlarımızla birlikte bu mutlu günümüzü paylaşmak istedik. Tabii heyecanlıyız, şu an heyecan bastı." dedi.



GELİNLİK YORUM ALDI



Beyaz külotlu çorap ve ceket kombini ise sosyal medyayı sallayan Helvacıoğlu, sıra dışı tercihi ile dikkat çekerken; Kaspar da krem rengi takım elbise ve spor ayakkabı giydi.



