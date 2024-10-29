Şarkıcı Gülşen'in acı günü!

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gülşen Çolakoğlu'nun babası Arslan Bayraktar (79), Gaziantep'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Konser için Batum'da olan Gülşen Çolakoğlu, aldığı acı haberin ardından ülkeye döndü.Arslan Bayraktar'ın cenazesi, Gaziantep'ten alınarak memleketi Ordu'nun Altınordu ilçesine getirildi. Burada evlerinin önünde helallik alınırken, ünlü şarkıcı Gülşen de taziyeleri kabul etti.Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Gülşen, gözyaşlarını tutamadı.Öğle namazını müteakip evlerinin önünde kılınan cenaze namazının ardından Arslan Bayraktar, toprağa verildi.