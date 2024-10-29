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Ödül töreni tarzı gündem oldu

Altın Top olarak bilinen Ballon d'Or ödül töreninde bu yıl güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin de boy gösterdi.

Ekleme: 29.10.2024 - 09:55 Güncelleme: 29.10.2024 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
A Milli Futbol Takımımız'ın gönüllü futbol elçisi olarak ülkemizi temsil etmeye devam eden oyuncu Yağmur Tanrısevsin, yurt dışında da güzelliğiyle büyülüyor.

Güzel oyuncu, France Football dergisi tarafından düzenlenen Ballon d'Or ödülü gecesi için Fransa'ya gitti.

KIRMIZI ELBİSE GİYDİ

Yağmur Tanrısevsin, Paris'te düzenlenen dünyanın en büyük futbol organizasyonlarından biri olan Ballon d'Or'a damga vurdu.

Oyuncu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kırmızı elbise tercih etti.

Yağmur Tanrısevsin'in tarzına sosyal medyada yorum yağdı.

Fransa'da spor dergisi France Football tarafından düzenlenen ve Altın Top olarak bilinen Ballon d'Or ödülü, Manchester City ile İspanya milli takımının orta saha oyuncusu olan Rodri'ye verildi.

Ödül töreni tarzı gündem oldu

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