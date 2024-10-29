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Güzellik sırrı ortaya çıktı!

Yıllara meydan okuyan güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan ve Çin'de araştırma konusu olan Defne Samyeli, güzellik sırrını anlattı. Defne Samyeli verdiği güzellik sırları ile dikkatleri üzerine çekti.

Ekleme: 29.10.2024 - 11:46 Güncelleme: 29.10.2024 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
Spikerliği bırakıp şarkıcı ve oyuncu olarak kariyerine devam etme kararı alan Defne Samyeli, fit görünümü ve güzelliğiyle adından söz ettirmeyi başarıyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmiş olan Defne Samyeli, Çin'deki bir üniversitede genetik araştırmalar kapsamında cildinin inceleneceği yönündeki haberlerle uzunca bir süre konuşulmuştu.

GÜZELLİK SIRRINI ANLATTI

YouTube kanalında bir video yayımlayan Samyeli, "Yüz yogası yüzün şeklini çok değiştirir. Düzenli yapıldığında toparlayıcı etkisiyle yüz kaslarını çalıştırır ve uzun vadede daha genç bir görünüm sunar. Haftada en az 4-5 kez yapmak çok iyi sonuçlar verir. Zamanla kaslar alıştıkça bu egzersizleri daha seyrek yapmaya başlayabilirsiniz. Şu an haftada 1-2 kez yapıyorum. Yüzümün belirli bölgelerinde ihtiyaç hissettiğimde hareketleri ona göre şekillendiriyorum.

İlk başta hareketleri ayna karşısında yaparak doğru formu oturtmak faydalıdır. Aynı zamanda günlük alışkanlıklarımızda yüz kaslarımızı bilinçsizce kullanıyoruz; cep telefonu kullanırken ya da uyurken yüzümüze baskı yapıyoruz. Bu yüzden egzersizlerde kontrollü olmak önemli" dedi.

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