  • USD: 34,21 - 34,27
  • EURO: 37,05 - 37,11
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Emre Altuğ'dan duygusal açıklamalar!

Ünlü şarkıcı Buray sahnesine çıkmadan Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi Cansu ile özel olarak ilgilendi. Teoman sahnede ona sarılmak isteyen hayranına büyüyünce gel dedi. Emre Altuğ sahnesinde 2 oğlum için çabalıyorum dedi, duygusal açıklamalarda bulundu. Haberin detayları Söylemezsem Olmaz’da.

Ekleme: 29.10.2024 - 12:50 Güncelleme: 29.10.2024 - 12:58 / Editör: Ozge Selin
'Sözlemezsem Olmaz' yine gündeme damga vurdu. Ünlü şarkıcı Buray'ın sahnedeki özel anı, Teoman'ın sahnesindeki duygusal annları ve Emre Altuğ'un duygusal açıklamalarına değerli magazincilerimizin yorumları gündem oldu. İşte magazincilerimizin yorumları:

Hande Sarıoğlu: Banane senin eski sevgilinden ben senin yara bandın olamam. Emre Altuğ’un yaptığı hoş değil. Buray sahnesinde Aleyna kardeşini götürmüş. Yanlış tedavi sonucu sakat kalan bir çocuk. Aleyna annesiyle o kadar güzel bakıyormuş ki. Zuhal teyzeye sorduktan sonra benim çocuğumu yaşatın dedi. Teoman büyüyünce gel demiş. Hayret bir şeysiniz. Bazen mikrofon uzatmayacaksınız.


Emre Altuğ'dan duygusal açıklamalar!


Didem Delen: Emre Altuğ yaş aldıkça yakışıklı olan bir adam. Dizide ve sahnelerde de çok başarılı. Aslında z kuşağının sanatçısı tembelim dedikten sonra benimsendi. İki ayda bir bırakıp müziğe geri dönüyor. Ama çok iyi bir müzisyen.

Bilal Özcan: Bende Emre Altuğ anlatarak iyi yapıyor. Helal olsun Zuhal hanım.

Pınar Eliçe: Emre Altuğ çok güzel bir adam. Ama ben Çağla’yı unutamadığını düşünüyorum. Hatta aldığım duyuma göre tanıştığı kadınlara Çağla’yı anlatıyormuş. Aleyna’nın kardeşi özel bir çocuk. Başka insanlar bakıcıya veriyor fakat helal olsun Aleyna ve annesine.

Hizbullah'ın yeni liderinden ilk mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki soykırım dünyadaki tüm maskeleri indirmiştir
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Güçlü devlet İzmir depreminin yaralarını da sardı: Depremzedelere 4 yılda 4 bin 602 konut teslim edildi
Putin’den korkutan açıklama: Nükleer silah kullanacaklar
Yusuf Tekin: Öğretmen arkadaşlarımızın duygularını istismar etmesinler
Doğalgaz ve elektiriğe zam var mı? Enerji Bakanı Bayraktar'dan açıklama
Kemal Memişoğlu'ndan TUSAŞ açıklaması: Yaralıların genel durumu iyi
Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan Türkiye Kart açıklaması! 'Başlıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Meral Akşener hamlesi! Tüm davaları geri çekti
Murat Kurum paylaştı: İzmir'de deprem konutları 1 yılda tamamlandı
Abdulkadir Uraloğlu, TUSAŞ saldırısında yaşanan HÜRJET fedakarlığını anlattı
Donald Trump anketlerde Kamala Harris'i geride bıraktı
Marmaray'dan yeni rekor! 11'inci yaşını böyle kutladı
'Yavaş' belediyecilik yine sahnede! Dev proje çürüyor esnaf kan ağlıyor
Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ saldırısında yeni detaylar: Hainler Sivas'tan Ankara'ya böyle gelmiş
CHP'de Özgür Özel'e parti içi darbe iması: Yandaş gazeteciler İmamoğlu'nu işaret etti
İsrail ordusundan yeni skandal! ABD basını o görüntüleri paylaştı: İran misillemesi için yeni açıklama
MSB: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Instagram çöktü mü? Instagram'a erişim problemi ne zaman düzelir? Instagram zaman düzelecek?

Instagram çöktü mü? Instagram'a erişim problemi ne zaman düzelir? Instagram zaman düzelecek?

YouTube sil baştan değişiyor: İzlenme sayıları kaldırılacak

YouTube sil baştan değişiyor: İzlenme sayıları kaldırılacak

Yeni özelleştirmeler ve iyileştirmeler geliyor! Yapay zeka...

Yeni özelleştirmeler ve iyileştirmeler geliyor! Yapay zeka...

Google'a dev rakip geliyor! Meta, Instagram ve Facebook...

Google'a dev rakip geliyor! Meta, Instagram ve Facebook...

Maliye kolları sıvadı: Bunu yapmayana 200 bin TL ceza verilecek

Maliye kolları sıvadı: Bunu yapmayana 200 bin TL ceza verilecek

Gördüklerine inanamadılar! 'Bunlar da 5 bin yıllık'

Gördüklerine inanamadılar! 'Bunlar da 5 bin yıllık'