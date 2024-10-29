Emre Altuğ'dan duygusal açıklamalar!

'Sözlemezsem Olmaz' yine gündeme damga vurdu. Ünlü şarkıcı Buray'ın sahnedeki özel anı, Teoman'ın sahnesindeki duygusal annları ve Emre Altuğ'un duygusal açıklamalarına değerli magazincilerimizin yorumları gündem oldu. İşte magazincilerimizin yorumları:Hande Sarıoğlu: Banane senin eski sevgilinden ben senin yara bandın olamam. Emre Altuğ’un yaptığı hoş değil. Buray sahnesinde Aleyna kardeşini götürmüş. Yanlış tedavi sonucu sakat kalan bir çocuk. Aleyna annesiyle o kadar güzel bakıyormuş ki. Zuhal teyzeye sorduktan sonra benim çocuğumu yaşatın dedi. Teoman büyüyünce gel demiş. Hayret bir şeysiniz. Bazen mikrofon uzatmayacaksınız.Didem Delen: Emre Altuğ yaş aldıkça yakışıklı olan bir adam. Dizide ve sahnelerde de çok başarılı. Aslında z kuşağının sanatçısı tembelim dedikten sonra benimsendi. İki ayda bir bırakıp müziğe geri dönüyor. Ama çok iyi bir müzisyen.Bilal Özcan: Bende Emre Altuğ anlatarak iyi yapıyor. Helal olsun Zuhal hanım.Pınar Eliçe: Emre Altuğ çok güzel bir adam. Ama ben Çağla’yı unutamadığını düşünüyorum. Hatta aldığım duyuma göre tanıştığı kadınlara Çağla’yı anlatıyormuş. Aleyna’nın kardeşi özel bir çocuk. Başka insanlar bakıcıya veriyor fakat helal olsun Aleyna ve annesine.