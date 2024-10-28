Ünlü yıldız yeni aşka yelken açtı!

Game Of Thrones dizisinde Sansa Stark karakterini canlandıran 28 yaşındaki oyuncu 2019 yılında Joe Jonas ile dünyaevine girmişti. 2023'te evlilikleri biten Sophie Turner yeni aşka yelken açtı.Instagram hesabından paylaşım yapan Sophie Turner yeni aşkını duyurdu. Yeni sevgilisinin doğum gününü kutlayan ünlü oyuncu "İyi ki doğdun melek turtam" yazdı.Bir kullanıcı ise paylaşılan bu fotoğraflara, "Sonunda kendinden uzun birini buldu" yorumunu yazdı. Paylaşım milyonlarca beğeni alırken yorum da 28 bin beğeni almayı ihmal etmedi.Sophie Turner'ın boyunun 1.75 olduğu biliniyor.Sophie Turner ve eski eşi Joe Jonas... Öte yandan ünlü oyuncu eski eşiyle fotoğraflarını da Instagram'dan kaldırmadı.