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Tolga Sarıtaş'tan 'babalık' açıklaması

'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Güneşin Kızları' ve 'Kayıp Şehir' gibi yapımlarda yer alan oyuncu Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz Haziran ayında modacı sevgilisi Zeynep Mayruk ile Çeşme'de evlenmişti. Sarıtaş, görüntülendiği Kuruçeşme'de 'babalık' sorularını yanıtladı.

Ekleme: 28.10.2024 - 10:27 Güncelleme: 28.10.2024 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, uzun süredir birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk'a 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenme teklifinde bulunmuştu.

Sarıtaş ile Mayruk, ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle şubat ayında nişanlanmıştı.

Tolga Sarıtaş'tan 'babalık' açıklaması

ÇEŞME'DE EVLENDİLER

Ünlü çift, Haziran ayında Çeşme'de dünyaevine girdi. Zeynep Mayruk, dantel detaylı straplez model bir gelinlik tercih etmiş, Sarıtaş ise beyaz bir smokin giymişti.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Tolga Sarıtaş, önceki gün Kuruçeşme’de aracıyla seyir halindeyken objektiflere takıldı. Yer aldığı projeyle ilgili olarak “Gayet güzel, her şey yolunda” yorumunda bulundu.

"KISMETSE OLUR!"

Geçtiğimiz aylarda modacı Zeynep Mayruk ile evlenen Sarıtaş’a baba olma isteği soruldu. Gazetecilerin, “Evlilik nasıl gidiyor? Baba olmayı düşünüyor musunuz?” sorularına oyuncu, “Kısmetse inşallah. Evlilik her zamanki gibi, hiçbir değişiklik yok” yanıtını verdi.

Tolga Sarıtaş'tan 'babalık' açıklaması

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