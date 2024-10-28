Sabancı Ailesi'nde ünlü gelin-damat krizi

Sabancı ailesinin ünlülerle yaşadığı ilişkiler, magazin dünyasında konuşulmaya devam ediyor. Hande Erçel’in aile içindeki yeri sağlamlaşırken, Melisa Sabancı ve Kerem Bürsin arasındaki ilişki iddiaları henüz onay almış değil. Ailenin bu ilişkiler hakkındaki tutumu merakla bekleniyor.

Sabancı ailesi fertlerinin ünlülerle yaşadığı ilişkiler, magazin dünyasının gündeminde yer almaya devam ediyor. Ünlü isimlerden Hande Erçel, Sabancı ailesiyle anılan en popüler isim olarak öne çıkıyor. Diğer Sabancı üyelerinin ilişkileri daha az dikkat çekerken, Erçel’in aile içinde nasıl kabul gördüğü merak ediliyor.



Moderatör Hande Sarıoğlu, Erçel’in daha önce Murat Dalkılıç ile bir ilişkisi olduğunu, ancak Kerem Bürsin ile birlikte rol aldığı dizi sırasında Dalkılıç’tan ayrıldığını hatırlatıyor. Sarıoğlu, Erçel’in Bürsin ile ilişkisini noktaladıktan sonra Sabancı ailesi ile yakınlaştığını ve ikilinin aynı masada buluşup buluşamayacağının konuşulduğunu ifade ediyor. Ayrıca Sarıoğlu, Kerem Bürsin’in Sabancı ailesinden biriyle aşk yaşamasının, basının ilgisini daha da arttırdığını belirtiyor.



Yorumcu Didem Delen ise Hacı Sabancı’nın evlenip çocuk sahibi olmasına rağmen ilişkilerinin hala mercek altında olduğunu söylüyor. Hacı Sabancı’nın çocuğunun babası olduğuna dair iddialar ortaya atan bir kadının olduğunu ve bu olayın yakında çözüleceğini ifade eden Delen, ayrıca Hande Erçel’in Sabancı ailesi tarafından kabul gördüğünü, hatta Erçel’in evlenmesinin desteklendiğini öne sürüyor. Hakan Sabancı’nın bu tarz dedikodulara mesafeli davrandığını ve bazı davetlere katılmadığını da ekliyor.



Yorumcu Pınar Eliçe ise Sabancı ailesinin Hande Erçel’i aileden biri olarak kabul ettiğini ve onunla evlilik olasılığını desteklediklerini belirtiyor. Eliçe, Kerem Bürsin ile Melisa Sabancı arasındaki ilişki iddialarının henüz aile onayı almadığını ve bu onayın olmaması durumunda evliliğe gitmenin zor olduğunu söylüyor. Eliçe ayrıca, Hacı Sabancı’nın ailesine sırt çevirmeden, ailesinin onayını alan biriyle evlendiğine dikkat çekiyor.



Gazeteci Bilal Özcan ise Sabancı ailesinin magazin dünyasına yakın olduğunu ve ünlü isimleri sevdiğini belirtiyor. Çevresinden gelen yorumları paylaşan Özcan, Melisa Sabancı ve Kerem Bürsin ilişkisinin uzun sürmeyeceği yönünde görüşler olduğunu aktarıyor. Özcan, ayrıca Sabancı ailesinin bazı üyelerinin iş dünyasına uzak olduğunu, Melisa ve Hakan Sabancı'nın yoğun çalışmadığını, ancak aileyi özel günlerde temsil ettiğini de dile getiriyor.



Bu ilişkilerin nasıl gelişeceği, Sabancı ailesinin bu ilişkilere nasıl bir tepki vereceği ve Hande Erçel ile Melisa Sabancı’nın magazin gündemindeki yerini koruyup koruyamayacağı merak konusu.