Mustafa Sandal'ın 2.evliliğinde ayrılık kararı! Çıkan tartışma ayrılık getirdi

Beyaz TV'de Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen; Didem Delen, Bilal Özcan ve Pınar Eliçe'nin yorumladığı sevilen magazin programı 'Söylemezsem Olmaz' yine yeniden gündemi belirledi.Hande Sarıoğlu, Mustafa Sandal hakkında şu ifadeleri kullandı:'Kredi kartı limitini yüz binin altına düşürünce kadınlara yetmedi herhalde. Zaten her yerden silen de o hem soyadını hem fotoğraflarını kaldırdı. Evlendiler ya hani düğünü kayınpederi karşılamış, hatta yemeleri içmeleri bile o adam karşılamış. Ülkesi için yıllık 750 tl vermekten sakınan adamdan hiçbir şey bekleyemezsiniz.'

Didem Delen:



'Adama baksanıza zaten nelerin hesabını yapıyor. Mustafa işi gücü bıraktı kuruş hesabı yapan bir adama dönüştü. Sanki parasız kalkış ihtiyaç sahibi biriymiş gibi yemedi içmedi 99 bin yaptım diye sabahın köründe uyanır uyanmaz paylaşım yaptı.'





'Ben bu çiftin nazara geldiğini düşünüyorum benim aldığım duyumlarla büyük bir kavga çıkmış. Mustafa Sandal'ın sorumsuzluğu kadını delirtmiş. Evin su faturasını vs hep Melis karşılaşıyormuş. Her yerden her şeyi silen de Melis, demek ki saygı çoktan bitmiş. Mustafa hiç ayrılma tarafı gibi gözükmüyor. Hayatınıza aldığınız bir erkeğin geçmişte ki ilişkilerine bakın zaten ne halt olduğunu anlarsanız.'Bilal Özcan:'Mustafa Sandal evlilik adamı değil. İlişkisi çok güzelmiş gibi paylaşımlar yapmayı biliyor. Onun dışında bir vasfı yok.'