  • USD: 34,21 - 34,27
  • EURO: 37,05 - 37,11
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mustafa Sandal'ın 2.evliliğinde ayrılık kararı! Çıkan tartışma ayrılık getirdi

Geçtiğimiz hafta Mustafa Sandal eski eşi Emina Jahovic'e nafaka ödememesi gerekçesi ile gündem olmuştu. Melis Sütşurup ile ayrılık kararı aldıklarını duyuran Sandal, sosyal medyada tekrar gündem oldu. Haberin tüm detaylarına Söylemezsem Olmaz ulaştı...

Mustafa Sandal'ın 2.evliliğinde ayrılık kararı! Çıkan tartışma ayrılık getirdi
Ekleme: 28.10.2024 - 12:16 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
Beyaz TV'de Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen; Didem Delen, Bilal Özcan ve Pınar Eliçe'nin yorumladığı sevilen magazin programı 'Söylemezsem Olmaz' yine yeniden gündemi belirledi.

SERT TEPKİLER!

Hande Sarıoğlu, Mustafa Sandal hakkında şu ifadeleri kullandı:

'Kredi kartı limitini yüz binin altına düşürünce kadınlara yetmedi herhalde. Zaten her yerden silen de o hem soyadını hem fotoğraflarını kaldırdı. Evlendiler ya hani düğünü kayınpederi karşılamış, hatta yemeleri içmeleri bile o adam karşılamış. Ülkesi için yıllık 750 tl vermekten sakınan adamdan hiçbir şey bekleyemezsiniz.'

Mustafa Sandal'ın 2.evliliğinde ayrılık kararı! Çıkan tartışma ayrılık getirdi

Didem Delen:

'Adama baksanıza zaten nelerin hesabını yapıyor. Mustafa işi gücü bıraktı kuruş hesabı yapan bir adama dönüştü. Sanki parasız kalkış ihtiyaç sahibi biriymiş gibi yemedi içmedi 99 bin yaptım diye sabahın köründe uyanır uyanmaz paylaşım yaptı.'

Mustafa Sandal'ın 2.evliliğinde ayrılık kararı! Çıkan tartışma ayrılık getirdi

Pınar Eliçe: 

'Ben bu çiftin nazara geldiğini düşünüyorum benim aldığım duyumlarla büyük bir kavga çıkmış. Mustafa Sandal'ın sorumsuzluğu kadını delirtmiş. Evin su faturasını vs hep Melis karşılaşıyormuş. Her yerden her şeyi silen de Melis, demek ki saygı çoktan bitmiş. Mustafa hiç ayrılma tarafı gibi gözükmüyor. Hayatınıza aldığınız bir erkeğin geçmişte ki ilişkilerine bakın zaten ne halt olduğunu anlarsanız.'

Bilal Özcan:

'Mustafa Sandal evlilik adamı değil. İlişkisi çok güzelmiş gibi paylaşımlar yapmayı biliyor. Onun dışında bir vasfı yok.'

Mustafa Sandal'ın 2.evliliğinde ayrılık kararı! Çıkan tartışma ayrılık getirdi


Mustafa Sandal'ın 2.evliliğinde ayrılık kararı! Çıkan tartışma ayrılık getirdi

Hizbullah'ın yeni liderinden ilk mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki soykırım dünyadaki tüm maskeleri indirmiştir
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Güçlü devlet İzmir depreminin yaralarını da sardı: Depremzedelere 4 yılda 4 bin 602 konut teslim edildi
Putin’den korkutan açıklama: Nükleer silah kullanacaklar
Yusuf Tekin: Öğretmen arkadaşlarımızın duygularını istismar etmesinler
Doğalgaz ve elektiriğe zam var mı? Enerji Bakanı Bayraktar'dan açıklama
Kemal Memişoğlu'ndan TUSAŞ açıklaması: Yaralıların genel durumu iyi
Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan Türkiye Kart açıklaması! 'Başlıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Meral Akşener hamlesi! Tüm davaları geri çekti
Murat Kurum paylaştı: İzmir'de deprem konutları 1 yılda tamamlandı
Abdulkadir Uraloğlu, TUSAŞ saldırısında yaşanan HÜRJET fedakarlığını anlattı
Donald Trump anketlerde Kamala Harris'i geride bıraktı
Marmaray'dan yeni rekor! 11'inci yaşını böyle kutladı
'Yavaş' belediyecilik yine sahnede! Dev proje çürüyor esnaf kan ağlıyor
Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ saldırısında yeni detaylar: Hainler Sivas'tan Ankara'ya böyle gelmiş
CHP'de Özgür Özel'e parti içi darbe iması: Yandaş gazeteciler İmamoğlu'nu işaret etti
İsrail ordusundan yeni skandal! ABD basını o görüntüleri paylaştı: İran misillemesi için yeni açıklama
MSB: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Instagram çöktü mü? Instagram'a erişim problemi ne zaman düzelir? Instagram zaman düzelecek?

Instagram çöktü mü? Instagram'a erişim problemi ne zaman düzelir? Instagram zaman düzelecek?

YouTube sil baştan değişiyor: İzlenme sayıları kaldırılacak

YouTube sil baştan değişiyor: İzlenme sayıları kaldırılacak

Yeni özelleştirmeler ve iyileştirmeler geliyor! Yapay zeka...

Yeni özelleştirmeler ve iyileştirmeler geliyor! Yapay zeka...

Google'a dev rakip geliyor! Meta, Instagram ve Facebook...

Google'a dev rakip geliyor! Meta, Instagram ve Facebook...

Maliye kolları sıvadı: Bunu yapmayana 200 bin TL ceza verilecek

Maliye kolları sıvadı: Bunu yapmayana 200 bin TL ceza verilecek

Gördüklerine inanamadılar! 'Bunlar da 5 bin yıllık'

Gördüklerine inanamadılar! 'Bunlar da 5 bin yıllık'