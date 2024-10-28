Emre Altuğ son 10 yılını anlattı

İki oğlunun annesi ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel ile 2008’de nikah masasına oturan Emr Altuğ, 2015’te boşanmıştı. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yapan Altuğ, önceki gece Kıbrıs'ta Girne'de sahne aldı.Yeni şarkısı 'Geçiyor'un kayıtları sırasında yaşadığı duygusal anların hatırlatılması üzerine Altuğ, son 10 yıldaki zorlu süreci anlattı.Altuğ “Boşandım. Annemi kaybettim. Dolandırıldım. Büyük bir maddi kayıp yaşadım. Ardından da babamı kaybettim. Dolayısı ile bu şarkı bana biraz bunları hatırlatıyor" dedi.“Bu zor süreci nasıl atlattınız?” sorusuna Emre Altuğ “Çok ağır depresyonlar geçirdim. Ben kötü günleri çok gösteren biri değilim. Beni sevenlerim ile de bu halimi ilk kez paylaşmak istedim. Beni ayakta tutan oğullarım oldu. Tek enerjim onlar. Sırtımı oğullarıma yasladım” diye cevap verdi. Hem dizi hem de müzik çalışmalarını yoğun tempo içerisinde yürüten Altuğ, şöyle konuştu: "Bu tempoyu seviyorum. Tatil yapmak, dinlenmek bana iyi gelmiyor. 3 günden sonra sıkılıp çalışmak istiyorum."