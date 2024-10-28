Aşkları resmen belgelendi!

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbet dizisinde 'Kıvılcım' karakterini canlandıran Evrim Alasya, şu sıralar aşk hayatıyla gündemde.Son olarak Evrim Alasya, Saba Tümer'in YouTube kanalında verdiği röportajda ‘Erkek gibi erkeklere hasret kaldım' demişti.Evrim Alasya belli ki aradığı erkeği buldu. Son olarak Kerem Alışık ile yeni bir oyuna başlayan Alasya, rol arkadaşıyla yeni aşka yelken açtı.Aşk Biter Mi? adlı tiyatro oyununda iki sevgiliyi canlandıran Alasya ile Alışık aşk yaşıyor. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, birlikte tatile giden ve ülkeye dönüş yapan taze aşıklar el ele görüntülendi.Evrim Alasya ve Kerem Alışık aşklarını saklamıyor. Caddebostan sahilinde yürüyüşe çıkan çift, sarmaş dolaş halleriyle dikkat çekti.