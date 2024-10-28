Adnan Oktar örgütüne 'mali' darbe! Tüm detaylar Söylemezsem Olmaz'da

Beyaz TV'de Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen; Didem Delen, Bilal Özcan ve Pınar Eliçe'nin yorumladığı sevilen magazin programı 'Söylemezsem Olmaz' yine yeniden organize olarak belirlendi.

Cemaat lideri Adnan Oktar 8 bin 463 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, son kararıyla Adnan Oktar'ın 2 milyar liralık servetine konu olduğunu açıkladı.



Haberin tüm detayları Söylemezsem Olmaz'da...









Söylemezsem Olmaz'ın sevilen yorumları bu gelişmeler üzerine şu ifadeleri kullandı:



Didem Delen:



'İnşallah hocam, Maşallah hocam diye diye yapmadıkları rezillik kalmadı. Adnan ve 215 sanık tutuklu yargılandı. Evinde bulunan özellikleriniz makineleriniz, ziynet ürünleriniz, hepsi kayıtlı kasada. Bizim hep dalga büyüyen perdenin arkasında o gencecik kızların hayallerinin çöp oluşumunu internetteki platformdan izleyin. Tüylerim diken diken olmuştu. Resmen herkesin genç kızı ilişkisi ya da iş vaadiyle kandırılmışlar. Kafasında bir kadın prototipi var hepsini o kadına benzetiyor.'



Bilal Özcan:



'Hepimiz anne-babayız, bu genç kızlar uzun süre dayanabiliyorlardı. Cinsel saldırılar meydana gelir. Bazı şeylerin geçiş süreci ama tam gerçekleşmesi. Adnan Oktar'ın yaptığı çok kötü var ama en önemli sırrını taşımak zorundayım. Genç kızları kendi kendine beğeniyor ve dans ederek değişip bazı sağlık sebeplerinden dolayı bazı şeyleri sürdürebiliyordu.'



Pınar Eliçe:



'Bu paralar iki dans edip iki televizyon programı çalışmıyor. Bu işin maddiyattan daha çok maddi kısmı da çok önemli. O kadar çok can yaktılar ki, o anne-babanın ahı bunları bırakmadı. Gizliden gizliye korunan şantaj ve devlete saldırı sayamadığım kadar daha üst seviye suçlar. Bu paraların hepsi bizden çıkıyor.'



