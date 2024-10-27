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Safiye Soyman sessizliğini bozdu!

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, oğlu Harun Akaröz'ün vefatının ardından derin bir sessizliğe bürünen Soyman, katıldığı bir programda içini döktü. Oğlunun vefatının ardından sahneye çıkmasıyla eleştiri oklarının hedefi olan Safiye Soyman, yağtığı açıklamada "İki yıl eve kapandım" diyerek yaşadığı zorlu anları anlattı.

Ekleme: 27.10.2024 - 12:03 Güncelleme: 27.10.2024 - 12:05 / Editör: Ozge Selin
Ünlü sanatçı Safiye Soyman, kısa süre önce oğlu Harun Akaröz'ü kaybetmenin acısını yaşadı.

Bir süredir MS hastalığıyla mücadele eden Harun Akaröz, solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Safiye Soyman oğlunun arkasından gözyaşlarına hakim olamayarak "Her şeyler onun içindi. 6 ay Bodrum'da, 6 ay burada yaşatıyordum. O melek oldu, melek oldu benim oğlum" diye feryat etmişti.

Ancak oğlunun vefatının üstünden 20 gün geçtikten sonra Safiye Soyman'ın sahneye geri dönmesi büyük tepki toplamıştı.
Bu eleştirilere sosyal medya hesabından tepki gösteren ünlü sanatçı ilk kez katıldığı programda isyan etti.

SAFİYE SOYMAN TEPKİ GÖSTERDİ
Oğlu Harun'u kaybettikten kısa bir süre sonra sahneye dönen, bu nedenle sosyal medyada eleştirilen Safiye Soyman: "Oğlumun rahatsızlığı teşhis edildiğinde üzüntüden 2 yıl eve kapandım.

Sonra tedavi masrafları için sahneye dönmek zorundaydım. Hastalıkla mücadele ettiğimiz 25 yıl boyunca her gün öldüm, ama hiç belli etmedim. Eleştiriler beni çok üzdü.Ne çektiğimi biliyorlar mı?" dedi.


Safiye Soyman sessizliğini bozdu!


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