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Hazal Kaya eşi Ali Atay ile anlaşmasını itiraf etti!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya ve kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay, tam beş yıl önce dünyaevine girmişti. Çift, hem kariyerlerinde elde ettikleri başarılar hem de ilişkilerinde sergiledikleri uyumla magazin dünyasında dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ancak Hazal Kaya'nın yaptığı bir açıklama, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Hazal Kaya, evlilikleri hakkında yaptığı itirafta, Ali Atay ile aralarında bir "anlaşma" olduğunu açıkladı.

Ekleme: 27.10.2024 - 16:14 Güncelleme: 27.10.2024 - 16:15 / Editör: Ozge Selin

Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum gibi yapımlarda hayat verdiği karakterlerle kariyerinde altın çağını yaşayan Hazal Kaya, gönlünü meslektaşı Ali Atay'a kaptırdı.

Hazal Kaya 6 yıllık beraberliğin ardından, 7 Şubat 2019 tarihinde Ali Atay ile nikah masasına oturdu.
Birbirlerine olan aşklarıyla bilinen çift evliliklerini Fikret Ali ve Leyla Süreyya adını verdikleri çocuklarıyla taçlandırdı.

Örnek aile tablosu oluşturan çift, Hazal Kaya'nın itiraflarıyla yeniden gündeme geldi.
Hazal Kaya verdiği bir röportajda eşi Ali Atay ile arasında anlaşma olduğunun açıkladı.


Hazal Kaya eşi Ali Atay ile anlaşmasını itiraf etti!



İşte Hazal Kaya'nın o açıklamalarına gelin hep birlikte bakalım:
11 yıl içinde yaşadıklarımız, birlikte atlattıklarımız, ölümler, hastalıklar, doğumlar... İster istemez her gün değişiyoruz. 11 yıl önceki ben değilim, "Ben senin dönüştüğün yeni halle de evli olmaya devam etmek istiyorum" diyor.
Ben de öyle. Bizdeki sihir, açık konuşuyor olmamız belki. Yani aramızda yanlış anlaşılmaya mahal yok. Bir de ben onu çok beğeniyorum, onda da bana karşı bu geçmedi şükür. Hâlâ çok flört ediyoruz.

Ben zaten çocuklar için sürdürülen evliliklere, sahte mutluluklara inanmıyorum. Bizim bir anlaşmamız var, mutlu olmadığımız an dağılacağız.

Kim "Ben artık mutlu değilim" derse gitmeli, hayat bu kadar uzun değil. Birbirimizi gerçekten çok değerli buluyoruz insan olarak. Birbirimizi hayatımızda tutalım, eğlenmeye devam edelim istiyoruz.
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