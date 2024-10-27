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Hadise'nin doğum günü organizasyonu olay oldu!

Pop müziğin parlayan yıldızı Hadise 39. yaşını muhteşem bir partiyle kutladı. Gecenin detayları hayranları kadar sosyal medya kullanıcıları arasında da yoğun bir tartışma yarattı.

Ekleme: 27.10.2024 - 11:58 Güncelleme: 27.10.2024 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
Hadise'nin doğum günü kutlaması göz alıcı bir atmosferle gerçekleştirildi. Özel bir mekanda düzenlenen partide şarkıcının şıklığı ve geceye kattığı enerji göz kamaştırdı.

Farklı kıyafetlerle sahne alan Hadise her biriyle kendine hayran bıraktı.
Parti, sosyal medya platformlarında kısa sürede viral oldu. Hadise'nin doğum günü pozları binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ancak bazı kullanıcılar organizasyonun detayları hakkında eleştirilerde bulundu. Bazıları Hadise'nin şatafatlı kutlamasını abartılı bulurken diğerleri bu özel anları kutlama hakkını savundu.
Gecenin en dikkat çekici unsurlarından biri de Hadise'nin doğum günü pastasıydı.

Hadise disco toplarıyla süslü pastasını üflerken, gold payet detaylı tulumuyla da birbirinden etkileyici pozlar verdi.
Kullanıcılar fotoğrafının altına, "Disco Diva", " İyi ki doğdun kraliçe", "Bebek gibi maşallah" yorumları yağdırdı.

Hadise'nin doğum günü organizasyonu olay oldu!

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