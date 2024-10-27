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Deha dizisi setinde aşk dedikodusu

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, son dönemde hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. "Deha" dizisinde sergilediği performansla sık sık konuşulan İynemli, bu kez yeni bir aşka yelken açtığı iddialarıyla gündemde.

Ekleme: 27.10.2024 - 11:19 Güncelleme: 27.10.2024 - 11:21 / Editör: Ozge Selin
Deha dizisinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli özel hayatındaki gelişmelerle de dikkatleri üzerine çekiyor. Son zamanlarda İynemli'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları magazin dünyasında heyecan yarattı.

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Aras Bulut İynemli'nin 'Deha' dizisinde kız kardeşi rolünü üstlenen 23 yaşındaki Eylül Ersöz ile romantik bir ilişki yaşadığı öne sürülüyor.
İkilinin arasındaki 11 yaşlık yaş farkı ise dikkat çekiyor.

İynemli 34 yaşında, Ersöz ise 23 yaşında.
Aras Bulut İynemli'nin önceki ilişkileri de sıkça gündeme gelmişti.

Uzun süre oyuncu Bige Önal ile birlikteliği olan İynemli, ilişkilerini sonlandırdıktan sonra Gaddar dizisinde Buse Meral ile aşk yaşadığı iddialarıyla da konuşulmuştu.

Bige Önal, ayrılık sonrası yaptığı açıklamada, 'Hayatımda biri olunca söylerim size. Biz Aras'la da görüşüyoruz, sonuçta küs değiliz ki. Yani arkadaşız da aynı zamanda,' ifadelerini kullanmıştı.

Bilindiği üzere Deha dizisinde Devran'ı Aras Bulut İynemli oynuyor.
Devran'ın kardeşi rolünü de Eylül Ersöz oynuyor.

Deha dizisi setinde aşk dedikodusu
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