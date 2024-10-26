Kerem'in ilişkisi hakkında konuştu
Yasemin Özilhan yakın arkadaşı Kerem Bürsin ile Melisa Sabancı'nın yeni ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Yasemin Özilhan, Kerem Bürsin ile Melisa Sabancı'nın 6 ay önce aşk yaşamaya başladığını söyledi.
Kerem Bürsin kısa bir süre önce Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Sabancı ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, Melisa Sabancı ile ilişkisi hakkında "Kalbim dolu, çok mutluyum. İlişkimiz çok güzel başladı" demişti.
Bürsin'in yakın arkadaşı Yasemin Özilhan da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
"GİZLİ TUTUYORLARDI"
Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; bir süredir ekranlardan uzak olan Özilhan, "Yeni değil, 6 ay oldu. Gizli tutuyorlardı. Sonunda duyuldu. Kerem yoğun olduğu için daha bir araya gelemedik. Ama Kerem mutlu gayet keyfi yerinde" ifadelerini kullandı.
Bürsin'in yakın arkadaşı Yasemin Özilhan da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
"GİZLİ TUTUYORLARDI"
Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; bir süredir ekranlardan uzak olan Özilhan, "Yeni değil, 6 ay oldu. Gizli tutuyorlardı. Sonunda duyuldu. Kerem yoğun olduğu için daha bir araya gelemedik. Ama Kerem mutlu gayet keyfi yerinde" ifadelerini kullandı.