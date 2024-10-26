Kerem'in ilişkisi hakkında konuştu

Kerem Bürsin kısa bir süre önce Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Sabancı ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, Melisa Sabancı ile ilişkisi hakkında "Kalbim dolu, çok mutluyum. İlişkimiz çok güzel başladı" demişti.Bürsin'in yakın arkadaşı Yasemin Özilhan da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; bir süredir ekranlardan uzak olan Özilhan, "Yeni değil, 6 ay oldu. Gizli tutuyorlardı. Sonunda duyuldu. Kerem yoğun olduğu için daha bir araya gelemedik. Ama Kerem mutlu gayet keyfi yerinde" ifadelerini kullandı.