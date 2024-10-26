İmaj değiştirdi
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe önceki akşam Kartal'daki bir mekanda hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını arka arkaya seslendiren Yıldız Tilbe yeni imajıyla dikkat çekti.
Yıldız Tilbe dün akşam İstanbul'da sahne aldı. Büyük ilgi gören konserde kapıda kuyruk olurken kapasite nedeniyle giremeyenler oldu. Mekanın dışında adeta bir izdiham yaşandı.
YILDIZ TİLBE'DEN YENİ İMAJ
Uzun zaman sonra sahnede kullandığı perukları bırakarak kendi saçıyla seyirci karşısına çıkan Yıldız Tilbe değişen görünümü ve pozitif enerjisiyle konuklarına coşku dolu bir gece yaşattı. Karşılarında bambaşka bir Yıldız Tilbe gören seyirciden "Yıldız yenilenmiş" yorumları gelirken sosyal medyada da benzer yorumlar yapıldı.
YILDIZ TİLBE'DEN YENİ İMAJ
Uzun zaman sonra sahnede kullandığı perukları bırakarak kendi saçıyla seyirci karşısına çıkan Yıldız Tilbe değişen görünümü ve pozitif enerjisiyle konuklarına coşku dolu bir gece yaşattı. Karşılarında bambaşka bir Yıldız Tilbe gören seyirciden "Yıldız yenilenmiş" yorumları gelirken sosyal medyada da benzer yorumlar yapıldı.