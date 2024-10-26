  • USD: 34,19 - 34,25
  • EURO: 37,00 - 37,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İmaj değiştirdi

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe önceki akşam Kartal'daki bir mekanda hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını arka arkaya seslendiren Yıldız Tilbe yeni imajıyla dikkat çekti.

Ekleme: 26.10.2024 - 12:04 Güncelleme: 26.10.2024 - 12:05 / Editör: Ozge Selin
Yıldız Tilbe dün akşam İstanbul'da sahne aldı. Büyük ilgi gören konserde kapıda kuyruk olurken kapasite nedeniyle giremeyenler oldu. Mekanın dışında adeta bir izdiham yaşandı.

YILDIZ TİLBE'DEN YENİ İMAJ

Uzun zaman sonra sahnede kullandığı perukları bırakarak kendi saçıyla seyirci karşısına çıkan Yıldız Tilbe değişen görünümü ve pozitif enerjisiyle konuklarına coşku dolu bir gece yaşattı. Karşılarında bambaşka bir Yıldız Tilbe gören seyirciden "Yıldız yenilenmiş" yorumları gelirken sosyal medyada da benzer yorumlar yapıldı.

İmaj değiştirdi
MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar
Bakan Yerlikaya duyurdu! 17 ilde terör örgütlerine 'Gürz-22' operasyonu
İsrail'in İran saldırısına Türkiye'den tepki: Bölgemiz büyük bir savaşın eşiğinde
MSB duyurdu! 17 terörist etkisiz hale getirildi
AK Parti'den anket! Sonuçlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
Sağlık Bakanlığı açıkladı: 22 vatandaşımızdan 15'i taburcu edildi
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Güçlü olmamız gerekiyor'
Bakan Uraloğlu duyurdu! Tarih belli oldu! 14 saatlik yol 3 saate inecek!
Çırılçıplak soyup işkence ettiler! Gazze'de kan donduran görüntüler!
Katil İsrail'den İran'a misilleme saldırısı! Peş peşe patlamalar
Savunmada 6.2 milyar dolarlık imza! SAHA EXPO'da 200 yerli ürün sergilendi
Ali Yerlikaya, TUSAŞ'taki saldırıya dair yeni detayları paylaştı
Mete Yarar'dan dikkat çeken 'milliyetçilik' çıkışı! Sesini yükseltti: Bunu yapmanızın tek sebebi şov
Numan Kurtulmuş: Teröristler hedefine asla ulaşamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Rize-Artvin Havalimanı'na 2 yeni frekans! Bakan Uraloğlu açıkladı
Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin iddianame kabul edildi
Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ saldırısında yaralanan vatandaşlara ilişkin açıklama yaptı
Starbucks'ta boykot paniği: Satışlar çakıldı!
Baykar'dan 300 milyon dolarlık yatırım hamlesi! KIZILELMA ve Akıncı'ya özel motor geliyor
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Uzman isimden korkutan 7.2’lik deprem uyarısı! 4 fay hattı deprem üretme kapasitesinde...

Uzman isimden korkutan 7.2’lik deprem uyarısı! 4 fay hattı deprem üretme kapasitesinde...

Dünyanın ilk hareketli canlısı keşfedildi! 550 milyon yaşındaki etli mor leke

Dünyanın ilk hareketli canlısı keşfedildi! 550 milyon yaşındaki etli mor leke

Resmen yasaklanıyor: Artık bu sigaralar kullanılmayacak

Resmen yasaklanıyor: Artık bu sigaralar kullanılmayacak

Apple'dan büyük yenilik! Merakla bekleniyordu...

Apple'dan büyük yenilik! Merakla bekleniyordu...

Bu köydeki ağaçlar altın değerinde: Kurusunun kilosu 250 TL!

Bu köydeki ağaçlar altın değerinde: Kurusunun kilosu 250 TL!