Aslı Hünel'den anlamlı hareket

Şimdilerde Gelinim Mutfakta programı ile adından söz ettiren ünlü sunucu ve şarkıcı Aslı Hünel şimdi de farkındalık projesiyle adından söz ettirdi.Ünlü sanatçı Aslı Hünel, bir üniversite hastanesinin "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında başlattığı "Güç Sizde Umut Bizde" sosyal sorumluluk projesine destek verdi.Hünel, kadınlara mesaj vermeyi de ihmal etmedi. Hünel, "Biz kadınlar el ele verirsek dünya çok daha güzel olacak. Bizim başaramadığımız hiçbir şey yok. O yüzden kadınlar güçlü olsun, kadınlar okutulsun ve kadınlar kendini ihmal etmesin. Meme taramasını lütfen unutmayalım. 'Güç Sizde Umut Bizde'" şeklinde konuştu.