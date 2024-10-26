Ameliyata alındı

Bacağındaki ağrılar nedeniyle zor günler geçiren Tuvana Türkay, ameliyat oldu.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tuvana Türkay, şu ifadelere yer verdi: "Uzun süredir bacak ağrısı vardı. Kramplar ve bacak şişmesi yüzünden zor günler geçirdim. Varislerim de vardı. Operasyon geçirdim. Varis çorabı giyiniyorum."Tuvana Türkay'ın doktoru da "Tuvana'nın yaşı genç olmasına rağmen bu hastalığı yaşadı. Çünkü annesi de aynı sorunla karşılaşmış. Yani genetik. Bu durum ileri yaş ve sigara içenler için büyük risk. Çünkü akciğerlere pıhtı atıp ölümcül sonuçlara yol açabilir." açıklamasında bulundu.