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TUSAŞ'a yapılan hain saldırıya tepki!

Ülkeyi yasa boğan terör saldırısının ardından ünlü isimlerden de tepkiler gecikmedi. Oyuncu Cem Davran da yapılan saldırıya isyan etti.

Ekleme: 25.10.2024 - 10:13 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ), dün saat 15.26'da terör saldırısı gerçekleştirildi. Bu saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı.

Katıldığı bir davette terör saldırısına dair konuşan Cem Davran, sözleriyle dikkat çekti.

Ünlü oyuncu; ''Benim yaşım Türkiye'de yeteri kadar kötü olaya tanıklık etti. Bu da onlardan bir tanesi.

"GÜZEL MEMLEKETE KIYIYORLAR"

Her seferinde şunu söyleriz 'Bir daha böyle şeyler olmasın' Ama hep de oluyor. Tabii ki olmasın. Ama oluyor galiba olacak da... Çünkü biz öyle bir coğrafyadayız ki güzel memlekete kıyıyorlar bence.'' dedi.

TUSAŞ'a yapılan hain saldırıya tepki!
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