TUSAŞ'a yapılan hain saldırıya tepki!

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ), dün saat 15.26'da terör saldırısı gerçekleştirildi. Bu saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı.Katıldığı bir davette terör saldırısına dair konuşan Cem Davran, sözleriyle dikkat çekti.Ünlü oyuncu; ''Benim yaşım Türkiye'de yeteri kadar kötü olaya tanıklık etti. Bu da onlardan bir tanesi.Her seferinde şunu söyleriz 'Bir daha böyle şeyler olmasın' Ama hep de oluyor. Tabii ki olmasın. Ama oluyor galiba olacak da... Çünkü biz öyle bir coğrafyadayız ki güzel memlekete kıyıyorlar bence.'' dedi.