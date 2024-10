Tatlıses soyadını kimliğinden de çıkaracak mı?

İbrahim Tatlıses'in “Bir evladımı ayırıyorum” diyerek şikâyet ettiği Dilan Çıtak Tatlıses, babasının açıklamalarına cevap verdi.Değerli magazincilerimizin olaya yorumları bu şekilde:Hande Sarıoğlu” Biz en son Dilan'ı uçaktaki kavgasıyla çok çok konuşmuştuk. İbrahim Tatlıses'te kızıyla ilgili yorumda bulunmamıştı. Şimdi gözleri kendi üstlerine çevirdiler. Şu an Dilan'ın Tatlıses soyadı olmasa tanımayacağımız insandı. Tatlıses mirasıyla Dilan hadi soyadını reddediyorsun o zaman reddet. Öyleyse davranışlarına kız olarak babana karşı dikkat edeceksin. Ben kocamın soyadıyla memnunum diyor o zaman kocanın parasıyla geçinsin.Didem Delen” Bu konu tam bu masada alev alan baba kız konusuydu. O günden sonra çok şey değişti. Sözlü kavganın artık fiziksel olduğunu da imasını sosyal medyasında yaptı. Birçok kadın yanında durmuştu. Ancak Dilan'ın öfke problemleri sosyal medyaya yansıyınca kaybetti. Baba kız olamayız dedikten sonra soyadını değiştirdi ama hala mahkemeye sunulmuş dava yok. Madem öyle bir cümle ettin o zaman davanı açacaksın. Sen bunu reklam için kullandın, haber olsun diye kullandın. İbrahim Tatlıses napacak bakalım haklı bir sebep neticesinde atabiliyor soyadından biliyorsunuz. Baban şöyle baban böyle derseler babaya karşı duygusu değişmeyecek, bak ilerleyen yaşlarda noluyor anne yaptı bunu. Ben bir barışma olacağını inanmıyorum. Dilan Ahmet'e yanaşıyor mesajları atıyor ama Ahmet'te bu duruma yanaşmıyor. İbrahim Bey bu kadar tepki göstermeyecekti. Dilan babam Cem Çıtak'tır dediği an bitirdi. Madem öyle soyadımdan çık dedi. Bir duruş sergilediysen devamını getireceksin.Bilal Özcan” İbrahim Tatlıses buram buram Anadolu'dur. Dilan bu kadar nefret ediyor o zaman babasının nüfusuna girmeseydi. Annesi onu da söyleseydi. Madem düşman gibi göstermiş. Git babanın elini öp demen lazım. Bu kadar basitleştirmeyin baba kız ilişkisini. Onun babalığına kıymet ver o da seni evlat olarak sevsin birleşin tekrar.Pınar Eliçe” İbrahim Tatlıses'le Dilan'ın sağlıklı bir diyaloğu olamamıştı. Bunun sebebi İbrahim Bey Dilan ve diğer çocuklarım diyor ya Dilan'ın İbrahim Tatlıses'in örfüyle, kültürüyle büyümemiş olması. Dilan bağımsız büyümüş bir kız. Şimdi kalkıpta yıllar sonra İbrahim Tatlıses senin baban diyorlar, merak ediyor İbrahim Tatlıses'i izliyor. Bir çocuğu yoğuran annedir. Bu anneler her zaman diyaloğunu İbrahim'le yürütmüş. Dilan'ın annesinin İbrahim'in hayatında bir şey teşkil etmemiş. Babasını tanımak istedi ama bir şeyler olmayınca olmuyor. İkisi bence diyaloğa girmesin zaten. Bir anneyle baba ne sorun yaşarsa yaşasın bu çocuğun sorumluluğunda diyorum. Ben Dilan'ı burada daha masum görüyorum, Dilan bir canavara dönüşse de bu içindeki affetmediği öfkedir. Dilan'a sakinliğini korumasını en azından Tatlıses'i büyük olarak görüp saygı duymasını önereceğim. Ahmet Urfalı anne babanın kültürünü alarak büyümüş bir çocuk. Dilan'ın Tatlıses mirasında hakkı vardır bu haktır.