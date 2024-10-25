Olay! Kadir Doğulu'nun şirketi iflas etti!

Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'le kurduğu yapım şirketi iflas etti.Olayı değerlendiren magazincilerimizin yorumları şu şekilde:Hande Sarıoğlu” Kadir Doğulu oyunculuktan sonra onu yapımcı olarak gördük. 6 bölüm çekildikten sonra 7'nci bölümde durduruldu. Ekip çekilen bölümlerin emeklerinin karşılığını istiyorlar ama ortada Kadir Doğulu yok. Bu işlerde bu dizinin çekimine başladığı zaman bir kanalı yoktu sarmamışlardı. Biz bunu çekelim satarız illa ki diye düşündü. Dijital platformda da olmadı. Dizinin de önemli bir kadrosu var.Didem Delen” Kendine başka bir yapımcı yapsa ortalığın kıyametini koparmıştı. Ekibin haftalarca evine ekmek götürmek için girdi o işe. Kadir Doğulu ismini hiç güzel bir olayla duymadık. Neslihan'ın Kadiri de bitti. Bu kız çok önü açık oyuncu Kadir'le evlendikten sonra Neslihan'ın da enerjisi kaçtı. İşlerinde de Kadir onay veriyor tarikat meselesinden. Bütün kararlarında ona danışıyor. Artık bebekleri olacak biz ne desek boş. Neslihan'ın hem anne hem baba olacağına inanıyorum. Kadir'den bir beklentim yok. İnsan çalıştırıyorsun o zaman bu sorumluluğa girmeyeceksin ya da kendi parandan ödeyeceksin. Günde 15-16 saat setteler en az.Bilal Özcan” Sana kul hakkı diye bir şey öğretmediler mi. Senin çalışanlarına hakkını vermemezlik yapamazsın. Olduğun dergâh böyle mi? Dediklerinle yaptıkların birbirine uymuyor.Pınar Eliçe” Neslihan çok merhametli çok iyi bir anne olacak. Kadir'in açtığı şirketten ne olacak böyle olacağı belliydi.