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Kısmetse Olur yarışmacısıydı! Evleniyor...

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programıyla adından söz ettiren Aybüke Çangal, yeni sevgilisinden evlenme teklifi aldı. Ünlü gelin adayı o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.

Ekleme: 25.10.2024 - 11:29 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
TikTok'tan paylaştığı videolarla ünlenen Aybüke Çangal, son olarak Öykü Serter'in sunumuyla ekrana gelen Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına katılmış ve adından söz ettirmişti.

YARIŞMADAN BULDUĞU OLMADI

Programda Tolga Kandemir'le büyük bir aşk yaşayan Çangal, bu ilişkisini yarışmanın ardından sonlandırmıştı.

EVLENİYOR

Yeni bir aşka yelken açan ünlü isim, doğum gününde evlilik teklifi aldı.

Çangal, sevgilisine 'evet' dediği anları takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü ismin gönderisi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.


Kısmetse Olur yarışmacısıydı! Evleniyor...
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