Kısmetse Olur yarışmacısıydı! Evleniyor...

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programıyla adından söz ettiren Aybüke Çangal, yeni sevgilisinden evlenme teklifi aldı. Ünlü gelin adayı o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.

TikTok'tan paylaştığı videolarla ünlenen Aybüke Çangal, son olarak Öykü Serter'in sunumuyla ekrana gelen Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına katılmış ve adından söz ettirmişti.YARIŞMADAN BULDUĞU OLMADIProgramda Tolga Kandemir'le büyük bir aşk yaşayan Çangal, bu ilişkisini yarışmanın ardından sonlandırmıştı.EVLENİYORYeni bir aşka yelken açan ünlü isim, doğum gününde evlilik teklifi aldı.Çangal, sevgilisine 'evet' dediği anları takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü ismin gönderisi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.