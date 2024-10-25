  • USD: 34,19 - 34,25
  • EURO: 36,91 - 36,98
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dilan Çıtak'tan babası İbrahim Tatlıses'e tepki gösterdi: 'Saygıda bir yere kadar'

Çocuklarıyla sorunları hiç bitmeyen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak arasındaki gerilim devam ediyor. Dilan Çıtak, babasının sözlerinin ardından açıklama yaptı.

Dilan Çıtak'tan babası İbrahim Tatlıses'e tepki gösterdi: 'Saygıda bir yere kadar'
Ekleme: 25.10.2024 - 12:08 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:42 / Editör: Ozge Selin
Aile hayatıyla ve çocuklarıyla olan kavgalarıyla sürekli gündem olan İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde kızı Dilan Çıtak'ı kastederek, 'Ben iyi bir babayım, bütün evlatlarıma karşı... Bir tanesi hariç bütün çocuklarıma elimden geleni yaptım. Evlatlarımdan razıyım, biri hariç. Bana ne yaptıysa aynısını evlatları onlara versin. Kim paramı çalıyor, bana kötülük yapıyorsa belasını bulur. İdo adamdır, Melek adamdır' demişti.

Yapılanlara çok sinirlenen Tatlıses, sözlerine '72 yaşındayım, hâlâ köpek gibi çalışıyorum. Babadan bir şey görmedim. Her şeyi Allah verdi. Ben mağaradan geldim ve aslımı hiç inkâr etmedim. Herkesi ifşa edeceğim. Ben halkın adamıyım' diyerek devam etmişti. Öte yandan, Tatlıses'in Şanlıurfa'daki kızları Melek ve Elif'i sayarak '4 kızım var' demesi dikkat çekmişti.

'İLGİLENMİYORUM'

Ödül törenine katılan Dilan Çıtak ise babasının açıklamaları hakkında sorulan sorulara yanıt verdi:

'BEN GEREKEN SAYGIYI GÖSTERDİM'

“Hiç üzerime alınmıyorum, çok da ilgilenmiyorum. Oralar benim fazla ilgilendiğim kısımlar olmuyor. Ben daha çok hayvan ve insan meselelerine üzülüyorum, böyle boş meselelerle ilgilenmiyorum. Hiç ait olmadığınız bir bedende olmak sizi mutlu eder mi? Etmez. Saygı da bir yere kadar. Ben gereken saygıyı gösterdim, şu an kendi soyadımla, eşimin soyadıyla çok mutluyum”

Dilan Çıtak'tan babası İbrahim Tatlıses'e tepki gösterdi: 'Saygıda bir yere kadar'
MSB duyurdu: 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildi
Rize-Artvin Havalimanı'na 2 yeni frekans! Bakan Uraloğlu açıkladı
Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin iddianame kabul edildi
Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ saldırısında yaralanan vatandaşlara ilişkin açıklama yaptı
Starbucks'ta boykot paniği: Satışlar çakıldı!
Baykar'dan 300 milyon dolarlık yatırım hamlesi! KIZILELMA ve Akıncı'ya özel motor geliyor
Terör örgütü PKK, TUSAŞ'a yapılan alçak saldırıyı üstlendi
Bakan müjdeledi! 61 ilaç daha listede
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cevabı fazlasıyla verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savunma sanayii fonu ve Çelik Kubbe açıklaması
Yenidoğan çetesinde yeni gelişme! Telefon görüşmeleri ortaya çıktı
31 ilde terör örgütlerine 'GÜRZ-20' operasyonu: 176 gözaltı
Saldırı planı onaylandı! ABD medyası son dakika koduyla duyurdu: Bin füze hazır bekliyor
Şehitlerimizin kanı yer kalmıyor! MİT'ten PKK'ya ağır darbe: 120 hedef yerle bir edildi
TUSAŞ'a yönelik hain saldırının detaylarına ulaşıldı! Hedef yerli ve milli savunma sanayii
Yatırımlara enflasyon düzenlemesi teşviki: 16 milyon lira vergi ertelemesi gündemde
Bakan Alparslan Bayraktar duyurdu! Oruç Reis görev yerine ulaştı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 34 hedef imha edildi
PKK/KCK propagandası yapanlara operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı
Türkiye TUSAŞ şehitlerine veda ediyor...
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Uzman isimden korkutan 7.2’lik deprem uyarısı! 4 fay hattı deprem üretme kapasitesinde...

Uzman isimden korkutan 7.2’lik deprem uyarısı! 4 fay hattı deprem üretme kapasitesinde...

Dünyanın ilk hareketli canlısı keşfedildi! 550 milyon yaşındaki etli mor leke

Dünyanın ilk hareketli canlısı keşfedildi! 550 milyon yaşındaki etli mor leke

Resmen yasaklanıyor: Artık bu sigaralar kullanılmayacak

Resmen yasaklanıyor: Artık bu sigaralar kullanılmayacak

Apple'dan büyük yenilik! Merakla bekleniyordu...

Apple'dan büyük yenilik! Merakla bekleniyordu...

Bu köydeki ağaçlar altın değerinde: Kurusunun kilosu 250 TL!

Bu köydeki ağaçlar altın değerinde: Kurusunun kilosu 250 TL!