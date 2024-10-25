Dilan Çıtak'tan babası İbrahim Tatlıses'e tepki gösterdi: 'Saygıda bir yere kadar'

Aile hayatıyla ve çocuklarıyla olan kavgalarıyla sürekli gündem olan İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde kızı Dilan Çıtak'ı kastederek, 'Ben iyi bir babayım, bütün evlatlarıma karşı... Bir tanesi hariç bütün çocuklarıma elimden geleni yaptım. Evlatlarımdan razıyım, biri hariç. Bana ne yaptıysa aynısını evlatları onlara versin. Kim paramı çalıyor, bana kötülük yapıyorsa belasını bulur. İdo adamdır, Melek adamdır' demişti.Yapılanlara çok sinirlenen Tatlıses, sözlerine '72 yaşındayım, hâlâ köpek gibi çalışıyorum. Babadan bir şey görmedim. Her şeyi Allah verdi. Ben mağaradan geldim ve aslımı hiç inkâr etmedim. Herkesi ifşa edeceğim. Ben halkın adamıyım' diyerek devam etmişti. Öte yandan, Tatlıses'in Şanlıurfa'daki kızları Melek ve Elif'i sayarak '4 kızım var' demesi dikkat çekmişti.Ödül törenine katılan Dilan Çıtak ise babasının açıklamaları hakkında sorulan sorulara yanıt verdi:“Hiç üzerime alınmıyorum, çok da ilgilenmiyorum. Oralar benim fazla ilgilendiğim kısımlar olmuyor. Ben daha çok hayvan ve insan meselelerine üzülüyorum, böyle boş meselelerle ilgilenmiyorum. Hiç ait olmadığınız bir bedende olmak sizi mutlu eder mi? Etmez. Saygı da bir yere kadar. Ben gereken saygıyı gösterdim, şu an kendi soyadımla, eşimin soyadıyla çok mutluyum”