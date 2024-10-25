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Çisil Oral'ın son hali şaşırttı

Fenomen dizilerden Hayat Bilgisi'nin 'Kikirik'i Çisil Oral'ın inanılmaz değişimini görenler gözlerine inanamadı.

Ekleme: 25.10.2024 - 09:44 Güncelleme: 25.10.2024 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
Yıllar önce yayınlanan ve unutulmaz yapımlar arasında yer alan Hayat Bilgisi dizisindeki ''Kikirik'' rolü ile tanınan Çisil Oral'ın son haliyle şaşırttı.

Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan ünlü oyuncu, yıllar içerisindeki değişimiyle adından söz ettirdi.

Şimdilerde 45 yaşında olan ünlü oyuncu, estetik operasyonların ardından bambaşka biri olarak karşımıza çıktı.

Estetik operasyonlarla büyük değişim geçiren oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda şunları söylemişti:

"ESTETİĞE İLGİ DUYUYORUM"

"Gözle görülür bir değişim olduğundan ister istemez yaptırdığım estetikler konuşuluyor. Estetiğe her alanda ilgi duyup seven biriyim. Burun estetiği yaptırdım. Ayrıca dolgu ve botokslar var. Ne gerekiyorsa yaptırdım. Biraz daha iyi görünmek istedim. Hep daha iyi ve güzel olmak insanı motive eden bir durum. Dozunda yaptırıyorum ben de... Dışarıda da insanlar estetikle ilgili çok soru soruyor.”

Çisil Oral'ın son hali şaşırttı
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