Müjde Uzman deliye döndü!

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan "Aşk Evlilik Boşanma" dizisinin kadrosuna katılan Müjde Uzman, Birand Tunca ile aşk yaşadığı iddialarının ortaya atılmasının ardından deliye döndü. Sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Müjde Uzman, Birand Tunca ile ilgili şunları söyledi:"Bırakın kediden aşk çıkartmaya çalışmayı bin senelik arkadaşımla. Bize gerizekalı muamelesi yapmayı da bırakın; tek derdimiz bu konularmış gibi göstere göstere insanları bize düşman ettiniz. Biz nelerle uğraşıyoruz, neler yaşıyoruz, neler konuşuyoruz; siz orada enerjinizi bu saçmalıklara harcayıp bir de bu çöplükte sonsuza kadar kalacak bir yerlerinizden uydurma şeyleri üretiyorsunuz.Bakın yalanın önemsizi, iyisi kötüsü olmaz; hepsi tehlikelidir, yanlıştır. Kimsenin bir tanecik ömrü size malzeme olsun diye değil. Siz de artık kendi ömrünüzü, sayılı nefesinizi nasıl değerlendirdiğinizin bir iç hesaplaşmasına girmelisiniz bence!Ne aşkmış yahu. Aklınız fikriniz onda, başka bir bildiğiniz yok, yatıp kalkıp onu düşünüyorsunuz. Umarım siz yaşayın da bi' rahatlayın!"