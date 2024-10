Mağdur anneden şoke eden iddia!

Türkiye'yi sarsan Yenidoğan Çetesi olayında mağdurlar Söylemezsem Olmaz programına bağlanıp canlı yayında konuştular.Yayına bağlanan Fikret Çapar:Fikret Çapar” Sadece yenidoğan çetesi olarak değil farklı farklı hastalıklarla. Gaziantep'te karın ağrısı şikayeti ile gittim ultrasonla sadra kesemde tas var gözümdü doktor beri ameliyata alıyor ama safra kesemde taş yoktu. Halkın sesi olduğunuz için size teşekkür ederim.Buse Başlar Arık” Ben Tekirdağ'dan arıyorum hala sesim titriyor konuşurken. Bebeğim 19 günlüktü virüse yakalanmış doktorun bana dediği “senin çocuğun 1 aya çıkar mı çıkmaz mı belli değil sen hala aşılarını düşünüyorsun” dedi. “Ben yoğun bakıma yaptırmak istemiyorum bebeğimi” dedim. “Ben yoğun bakımda bir kaç tane bebek entübe ettik” dedi kendisi itiraf etti. Grip altında bebeğimi alıp yatıracaklardı. Sonra bende o mağdurlardan olacaktım. Şuan 11 aylık çok şükür şuan çok iyi.Beyhan Hacı” Sadece yenidoğan olarak değil yaşlılara da yapıyorlar. Benim babama da aynısını yaptılar. Babamı yoğun bakımda 1 gün görmedik sadece telefonla gösteriyorlar. Sırtındaki yarayı gördüğümüzde yatak yarası dediler. Babama “sana iyi bakıyorlar mı” dediğimde kolumu çekip yumruklamaya başladı. Doktorlar hastalığı yüzünden böyle olduğunu söyledi. Delilyuma yakalandığını iddia edip bizi kandırdılar. Sağlık bakanlığına şikayet ettim ama hiçbir şey olmadı.Sibel Koçyiğit” Benim annem de vefat etti 2019'da. Zorla yatırdılar annemi annem bana yalvarıyordu beni buradan çıkartın diye 15 gün kaldı. Bağlıyorlarmış annemi ziyaret etmeye geldiğimizde açıyorlarmış demek ki. Bizde mağduruz. Annem çıkmak istiyormuş kalkmak istiyormuş o yüzden bağlıyorlarmış. Çok vicdan azabı çekiyorum şuanda.Hasan Erbaş” Bu bahsettiğimiz hastanelerden birinde bende gittim gözümden muayene oldum sonra ücretsiz check-up verdiler. Bana “kardiyoloji doktoru görmek istiyor” dediler. Doktor dedi ki anjiyo olman lazım sonra sonuçları aldım başka devlet hastanesinde randevu buldum “sonuçları bir kenara bırakalım bu sonuçlara tekrar bakalım” dedi. Bu hastane dedi “Devleti soyan bir hastane dedi nereye götürürsen götür anjiyo olacaksın” dediler. Belki 15-30 bin para alacaklardı dedi. Yani çok şükür ne anjiyo oldum ne bir şey. Sonra yorumlara baktım hastanenin bir grup getiriyorlar Sultanahmet'te otelde yatırıyorlar. Bunların hiç birinden ücret almıyorlar devletten alıyorlar. Kulak burun boğaza götürüyorlar üç kişiyi hemen ameliyata görüyorlar. Şikayet ettim ama bir sonuç yok.Fatma Yaman” Benim oğlum Lüleburgaz'da çalışıyordu eşim çok sağlamdı. Buradan Tekirdağ hastanesine yolladılar orada ilgilenilmemiş Çorlu'ya götürüyorlar. Çorlu'da iki üç gün kalıyor iyileşmiş çıkacak diyorum ben üç dört gün sonra hastanızı çıkaralım diyor ama 1800 TL günlüğü devlet yatırıyor biz yatırmıyoruz o parayı biz hastamızı çıkaralım devlete gönderelim dedi. Doktor tamam dedi benim tanıdıklarım var yardımcı olurlar dedi. Ertesi gün entübe etmişler eşimi daha haber alamadık. Çıkmak isteseniz kabul etmiyorlar, göstermiyorlar. Telefonda uyur şekilde gösteriyorlar sonra 1500 TL para istediler bizden 5-6 gün sonra eşime alışveriş yaptırdılar o da 2800 TL tuttu. 2021 in aralığında öldü ama devletimize zeval vermesin devletimiz cenazesini getirdi. Oğlum işinden oldu beklemiyorduk sapasağlam gitti elden. Devletimiz cenazemize sahip çıktı. Biz o zamandan oğlum bunları mahkemeye verecekti ama arkamızda kimse yok arayamadık. Bunlar koskoca çeteymiş baksanıza. Orda kaç kişi öldü biz orda beklerken.Hande Sarıoğlu” Çok mağduriyet yaşayan insanlarımız var. Bir şeyleri görmezden gelemeyiz gündem neyse gündemin nabzını tutmak zorundayız. Konu şu bizim başımızda böyle kötü insanlarında olduğunu gözler önünde olduğunu görüyoruz eğer siz hastanızı başka yere sevk etmek istiyorsanız kimse sizi zorla tutamaz. Dikkatimi çeken en önemli vurgu hastaneye gitmekten tabi ki korkmayacaksınız bu bir kaç tane insan yüzünden ama siz de boyun eğmeyin araştırın sorun tek bir hastaneyle kalmayın. Öncelikle ne hastalığınız varsa kapı kapı dolaşın. Korkmayın üstüne gidin emin olduktan sonra sağlığınızı birinize teslim edin. Çeteleşmenin geldiği son nokta. Telefonla sizi arayıp check- up kazandınız diyenlere de irtibar etmeyin.Didem Delen” Parayı teröre örgüte aktardığı söyleniyor. İki hemşirenin telefon kayıtlarında çıkıyor. Ve çok önemli bu bir kaç hastane bebek dostu hastane seçilmiş bu nasıl mümkün oluyor akıl alır gibi değil. Bu işi insan öldürmeyi ticarete getirmişler mahlukatlar.Bilal Özcan” Korkmasınlar Türkiye'de milyonlarca hastane var. Belirli 10 tane hastaneyi söylediler dikkat etsinler. Normal gelirli bir doktorken bu işleri çevirdikten sonra altına lüks bir araba alıyor villaya çıkıyor. Soranlara da “Miras kaldı” diyor. 2 milyon TL geliri var ele başının. Devletimizin bütün kurumları tertemiz ama içlerinden bazıları böyle. Size bedava bu hizmeti vereceğiz diyorlar devleti soyuyorlar.Pınar Eliçe” Dışarıdan bakıldığında biz bir magazin programıyız dimi? Ama bu program bir gündem programı bu masada her şey konuşuluyor. Bizi izleyen değerli seyircilerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ama şunu biliyorum ki artık insanlar hastaneye gitmeye korkuyorlar. Bütün hamileler korkuyor. Hastanelerde de bir güvenlik zafiyeti olduğu belli. Onun bunun tanıdığıyla işe alınmaz bu bir sağlık sektörü dikkat edilmesi lazım. Kozyatağı'nda bir hastane varmış oranın da bir araştırılması gerekiyor. Tek bir doktora bağlı kalmayın en az 3-5 doktora sorun gösterin kendinizi. Bunlar galiba insan seçiyorlar benim anneannemde kaç defa hastaneye kaldırıldı biz hiç böyle şeyler yaşamadık.