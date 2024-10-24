Kaya Çilingiroğlu'ndan evlilik itirafı

İnternette yayınlanan bir programa konuk olan Kaya Çilingiroğlu, yaptığı açıklamayla şaşkına çevirdi.

Şimdilerde spor yorumculuğu yapan Kaya Çilingiroğlu, katıldığı programda ihaneti yüzünden boşandığı eski eşi Hülya Avşar'la ilgili konuştu.



Çilingiroğlu, ihanet yüzünden boşanmasına rağmen arkadaş kaldığı Hülya Avşar ile neden evlendiğini itiraf etti.



"İYİ Kİ EVLENMİŞİM"



Katıldığı YouTube yayınında konuşan Çilingiroğlu, "İyi ki sevmiş ve evlenmişim. İyi ki çocuğum olmuş.” dedi. Çilingiroğlu, 'Yeniden evlenir misiniz?' sorusuna ise 'Asla' yanıtını verdi.



Kaya Çilingiroğlu, "Hülya Avşar ile yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine de şu ifadeleri kullandı:



"ZEHRA İÇİN EVLENDİM"



"Asla düşünmüyorum ama biz ayrılamayız. Zaten ilk evliliğimizde de Zehra için evlenmiştim."