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Hazal Subaşı'dan Oğuzhan Koç açıklaması!

Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı arkadaşlığı, magazin gündeminde ses getirmişti. Sosyal medyada gündem olan bu arkadaşlık sonrası, Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı ilk kez açıklama yaptı.

Ekleme: 24.10.2024 - 10:15 Güncelleme: 24.10.2024 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Hazal Subaşı ile şarkıcı Oğuzhan Koç'un aşkı, magazin gündeminin konuştuğu konular arasına yerleşmişti. Arkadaşlıkları ile dikkat çeken Defne Samyeli ile Oğuzhan Koç, bir etkinlikte görüntülendiler. Aynı etkinlikte Defne Samyeli, Cem Davran ve Gizem Karaca da vardı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hazal Subaşı, sevgililik haberleriyle ilgili, "Her şey çok güzel gidiyor, mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Hazal Subaşı aynı zamanda Gizem Karaca ile arkadaşlığı hakkındaysa, "Gizem Karaca, güzel bir arkadaşlığımız var böyle zamanlarda birbirimize destek veririz aramızda küstük olmaz o yüzden arkadaşlığımız uzun sürüyor" ifadelerini kullandı.

Hazal Subaşı'dan Oğuzhan Koç açıklaması!

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