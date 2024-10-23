Yenidoğan Çetesi mağdurları, Söylemezsem Olmaz'a konuştu!

Türkiye'nin gündeminde olan Yenidoğan Çetesi'nin mağdurlarım Söylemezsem Olmaz'a bağlandı. Mağdurların itirafları şok etti.Söylemezsem Olmaz'a bağlanan mağdurların itirafları:Burçin korkmaz” 2017 Yılında 450gr doğan bir çocuğum vardı. Çocuğum sakat bırakıldı. 2020 yılında dava açtık hala daha davamız sürüyor. Hayatımızı karartan doktor Dursun Eryılmaz. Bizden sonra başka hastanelere de geçiş yaptı. Benim çocuğumun sevki benden habersiz yapılıyor. Hiçbir şekilde bana doğru bilgi verilmiyor çocuğuma yanlış teşhisler koydular. 15 gün sabrettim, çocuğumu almak istediğimde çocuğum gayet iyiydi ama sevk vermediler ve ben çocuğumu zor aldım. Şebekenin içinde başka bir hastaneye gitmiş. Avukatımla tehdit ederek konuşulmuş aşırı organize bir çete.Göker Nanecik” Eşimin anneannesini yatırdık. Birileri bizi engelliyor. Bana “Göker bey anneanneyi çıkaramazsınız, başınıza hukuken bir şey gelir.” dediler. Anneannemizi çıkarmamıza izin vermediler. Eşimle trafik kazası geçirdik. Gelen ambulans bize “Sizi başka yere götüremeyiz.” dedi. Biz bir şekilde oradan çıktık. Eğitimli, eğitimsiz, varlıklı, varlıksız herkesin başına geliyor.