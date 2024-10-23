Yeni sevgilisiyle görüntülendi

Brezilyalı model Marlon Teixeira'ya kaptıran ve sevgilisiyle her anını paylaşan Şeyma Subaşı, son tatil pozlarıyla da beğeni topladı.

Mohammed Alsaloussi ile evliliği kısa sürede biten Şeyma Subaşı, gönlünü Brezilyalı model Marlon Teixeira'ya kaptırdı.Bir süredir sevgilisiyle Bali'de romantik bir tatil yapan Subaşı, 2,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından aşk dolu karelerini yayınlamaya devam ediyor.Sevgilisiyle tatil yapan Şeyma Subaşı, siyah bikinisiyle havuza girdiği anları paylaştı. Yüzüstü suyun üstünde durduğu anları gören Subaşı'nın üstsüz olup olmadığı ise anlaşılamadı.Şeyma, Bali'den Türkiye'ye uçup oradan da zaman kaybetmeden Miami'ye gitti.