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Ünlü çift ayrılığa dayanamadı!

Kısmetse Olur programında tanışan daha sonra aşk yaşamaya başlayan Elif Nur Yel ve Sedat Polat çifti geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı. Çift yeniden barıştı. Elif Nur Yel, Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Ekleme: 23.10.2024 - 09:48 Güncelleme: 23.10.2024 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Kısmetse Olur programında adlarını duyuran daha sonra sosyal medyada geniş kitleye ulaşan Elif Nur Yel ve Sedat Polat çiftinden ayrılık haberi gelmişti.

Elif Nur Yel, Instagram kanalından yaptığı paylaşımda Sedat Polat ile ayrıldığını duyurmuştu. Elif Nur Yel paylaşımında, "2 yıldır süren ilişkimiz bitti arkadaşlar. Daha fazla yorum, hiçbir şey görmek istemiyorum. Herkese seçtiği hayatında başarılar" yazmıştı.

AYRILIĞA DAYANAMADILAR

Ayrılığa dayanamayan çift tekrar barıştı. Elif Nur Yel, Instagram hesabından paylaşım yaparak barıştıklarını ilan etti.

Ünlü çift ayrılığa dayanamadı!

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