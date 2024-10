Dilan Polat: Kısmı felç geçirdim!

Gündemden düşmeyen Dilan Polat; son olaylarına karşı açıklamalarda bulundu. Açıklamaları değerli magazincilerimiz değerlendirdi:Hande Sarıoğlu” Dilan Polat’a gerçekten inanıyor musunuz ya? Unutulmak istiyorsan bırakacaksın o telefonu, sosyal medyayı. Böyle gidersen biz seni nasıl unutacağız? Sen sus da söz unutacağız. Ben sırada namaz videosu bekliyorum. Bugün ağladı yarın öbür gün neler yapar kim bilir. Etrafında yarattığı ruh var o yine eski şeyleri yapacağını düşünüyor. Her gün biz seni konuşmak zorunda mıyız? En ben diyen kişi Dilan Polat helal olsun yarattığın şöhrete. Bence bıraksın sosyal medyasını gitsin çocuklarıyla olsun. Kimseye göstermeden bir şeyler başarsana.Didem Delen” Bu aile gündemden düşmemeye yemin etmiş. Sıkıştıkları her anda bu travmalar hatırlanıyor, timsah gözyaşları bunlar. Etrafında o kadar kişi var hiç kimse de demiyor mu gel tedaviye gidelim. Kimse elinden tutup iyileşmesine yardım etmiyor. Dilan’ın kendine yaptığı kötü şöhret bu. Bu bir illüzyon o fan kitleleri olsun onlara yazan kişiler olsun onun evlerinde olan kişiler. En kısa sürede unutmak istiyoruz.Bilal Özcan” Savcılıkta yalvarmışlar aldığım bilgiye göre “savcı bey bir daha olmaz” tarzında. Bir daha ceza almayacağını düşünüyordu şimdi haftanın 3 günü karakola imza vermeye gidecekler. Polis görünce ağlıyorsun korkuyorsun, polisten kim korkar suç işleyen korkar. Kötü şöhret bu bununki kötü şöhret. İnsanın karakteri değişmez. Bu karakter meselesi arkadaşlar hastalık değil bunun karakterinde var insanları küçük görmek, nispet yapmak, olduğundan daha değişik gözükmek, kocasıyla bile alay ediyor.Pınar Eliçe” Her gün bir olay her gün bir senaryo inanın bana bir dizi film olsa hiçbir senarist bu kadar yazmadı. Şimdi sen bu gözyaşlarını yine döküyorsun nereye kadar böyle devam edecek. Artık bir psikologdan tedavi görmen lazım ciddi anlamda. O kadar şey yaşandı bu mu senin ağrına gitti de ağlıyorsun. Hayatta tek tutunduğu şey Engin, ama çok yakında Engin’i de kaybedecek. Bende bir kadınım o da bir kadın, bende bir anneyim o da bir anne gerçekten üzülüyorum. Hepimiz seviyoruz gezmeyi, takıp takıştırmayı ama bu kadar kimsenin gözüne sokmuyoruz. Bir insan kendi içsel ruhunu ferahlatmak alışverişle olmaz gerçekten samimi davranman gerekiyor. Sana son bir tavsiyem var, git bir tedavi ol.