  • USD: 34,18 - 34,24
  • EURO: 37,00 - 37,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Burak Sergen'in eşinden şaşırtan itiraf!

2021 yılında nikâh masasına oturduğu Nihan Ünsal'dan ihanet iddiasıyla 9 ay önce boşanan Burak Sergen (63), tiyatrosunda genel müdür olarak çalışan Gizem Şağban'la evlenmişti. Çift, önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıdı.

Ekleme: 23.10.2024 - 09:50 Güncelleme: 23.10.2024 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
Burak Sergen, geçtiğimiz akşam eşi Gizem Sergen, oğlu Cansın ve Gizem Sergen’in oğlu Berk ile birlikte Etiler’deki Azize adlı mekandan çıkarken görüntülendi.

Geçtiğimiz aylarda evlendiği eşi Gizem Sergen, Kapadokya'da dizi çekimleri için bulunan ünlü oyuncuyu yalnız bırakmadığını belirterek, “Burak’la birlikte Kapadokya’da kalıyorum. Çocuklarımız olduğu için sık sık İstanbul’a gidip geliyorum, ama her şey çok güzel, evlilik harika gidiyor” ifadelerini kullandı.

"BALAYI YARIDA KALDI"

Sergen, evlilikleri hakkında gelen sorulara, “Evlendik, ardından bir balayımız oldu ama Burak hemen sete döndü” dedi.

Bunun üzerine Burak Sergen de esprili bir şekilde, “Balayı yarıda kaldı” diye ekledi. Gizem Sergen’e evlilik teklifiyle ilgili sorular sorulduğunda ise “Dört beş kez evlilik teklifi aldım.” dedi.

Nedenini sorduğumuzda, “O zaman öyle gerekiyordu. Biraz naza çektim kendimi, her şey çok güzel maşallah” diyerek gülümsedi.

"UNUTULMAZ BİR AN"

Akşam yemeğine kız arkadaşı ile gelen Sergen’in oğlu Cansın, Kapadokya’yı çok beğendiğini belirterek, “İlk defa gittim, gerçekten büyüleyici bir havası var” dedi. Gizem Sergen’in oğlu Berk ise geceyle ilgili, “Bu gece benim için unutulmaz bir an oldu” diyerek duygularını dile getirdi.

Burak Sergen'in eşinden şaşırtan itiraf!
İstanbul'da İETT otobüsü şoförü tek şeritli yolda sollama yaptı
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK terör örgütü Rusya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren isim yakalandı
TCMB Başkanı Karahan'dan 'sürdürülebilir iyileşme' vurgusu
Fast food zinciri McDonald’s’da E.coli bakterisi skandalı: Onlarca kişi hastaneye kaldırıldı 1 kişi öldü!
Mavi Vatan'ın yeni gücü! Türkiye'nin ilk insansız otonom sualtı aracının özellikleri
Dün Srebrenitsa bugün Gazze! Filistinli erkekleri infaza götürüyorlar
Yenidoğan çetesi skandalı sonrası TBMM ortak karar aldı: Komisyon kuruluyor
Osman Gökçek'ten CHP'ye sert tepki. 'Bu kan CHP'lilerin eline bulaşmıştır.'
Bakan Fidan'dan FETÖ ile mücadele vurgusu: Asla ve asla rehavete kapılmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında kritik açıklamalar
İhanet çetesi birbirine düştü! Vatansız hain Fetullah Gülen'in ibretlik sonu: Örgüt panik içinde
Bakan Yerlikaya: FETÖ propagandası yapan 177 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edildi
Bakan Kacır: Çelik Kubbe için düğmeye bastık
Teröristbaşı Fetullah Gülen'in nereye gömüleceği belli oldu! Örgütten gizlemişler: Yazılı bir miras da bırakmış
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
İsrail, Beyrut'ta bir hastanenin çevresini vurdu: 13 can kaybı, 57 yaralı
Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili Özel Harekat'tan imalı paylaşım! Sosyal medyada gündem oldu
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 42 bin 718’e yükseldi
Dışişleri duyurdu! O çalışanın işine son verildi
Gazze’den yürek burkan görüntü: Küçük kız çocuğu yaralı kardeşini kilometrelerce omzunda taşıdı
Avrupa alarmda! maymun çiçeği virüsünün yeni varyantı tespit edildi

Avrupa alarmda! maymun çiçeği virüsünün yeni varyantı tespit edildi

Akaryakıta çifte indirim! Hem benzin hem de motorinin fiyatı ucuzladı

Akaryakıta çifte indirim! Hem benzin hem de motorinin fiyatı ucuzladı

Google o özelliğine veda ediyor! 21 Kasım'dan sonra kullanılamayacak

Google o özelliğine veda ediyor! 21 Kasım'dan sonra kullanılamayacak

Kredi kartları sahiplerini ilgilendiriyor! BDDK talimat gönderdi: Limitler değişiyor...

Kredi kartları sahiplerini ilgilendiriyor! BDDK talimat gönderdi: Limitler değişiyor...

Civciv bu kez yumurtadan çıkmadı! Japon bilim insanları bunu da yaptı

Civciv bu kez yumurtadan çıkmadı! Japon bilim insanları bunu da yaptı

WhatsApp'ın yeni özelliği kullanıcıları endişelendirdi! Yapay zeka mesajları okuyacak

WhatsApp'ın yeni özelliği kullanıcıları endişelendirdi! Yapay zeka mesajları okuyacak