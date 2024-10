Burak Sergen'in eşinden şaşırtan itiraf!

Burak Sergen, geçtiğimiz akşam eşi Gizem Sergen, oğlu Cansın ve Gizem Sergen’in oğlu Berk ile birlikte Etiler’deki Azize adlı mekandan çıkarken görüntülendi.Geçtiğimiz aylarda evlendiği eşi Gizem Sergen, Kapadokya'da dizi çekimleri için bulunan ünlü oyuncuyu yalnız bırakmadığını belirterek, “Burak’la birlikte Kapadokya’da kalıyorum. Çocuklarımız olduğu için sık sık İstanbul’a gidip geliyorum, ama her şey çok güzel, evlilik harika gidiyor” ifadelerini kullandı."BALAYI YARIDA KALDI"Sergen, evlilikleri hakkında gelen sorulara, “Evlendik, ardından bir balayımız oldu ama Burak hemen sete döndü” dedi.Bunun üzerine Burak Sergen de esprili bir şekilde, “Balayı yarıda kaldı” diye ekledi. Gizem Sergen’e evlilik teklifiyle ilgili sorular sorulduğunda ise “Dört beş kez evlilik teklifi aldım.” dedi.Nedenini sorduğumuzda, “O zaman öyle gerekiyordu. Biraz naza çektim kendimi, her şey çok güzel maşallah” diyerek gülümsedi."UNUTULMAZ BİR AN"Akşam yemeğine kız arkadaşı ile gelen Sergen’in oğlu Cansın, Kapadokya’yı çok beğendiğini belirterek, “İlk defa gittim, gerçekten büyüleyici bir havası var” dedi. Gizem Sergen’in oğlu Berk ise geceyle ilgili, “Bu gece benim için unutulmaz bir an oldu” diyerek duygularını dile getirdi.