Bülent Ersoy'dan olay yaratacak açıklama!

Hande Sarıoğlu” Konuştuğu normal bir cümle manşet oluyor. Diva dediğimiz yerde, anlatımlarıyla çok dikkat çeken birisi.Didem Delen” Yaş aldıkça bu süreçler daha da zorlaşıyor. Güldüğüne bakmayın içinde feryatlar kopuyor. Artık 72 yaşında ve ayakları ödemli, ağır yürüyor. Sahnede bile hala 2,5 saat kalıyor. Yapmayabilir ama hala sanatını icra ediyor.Bilal Özcan” Hiçbir ünlü tek başına öbür tarafa uğurlanmak istemez. Bir yere gittiği zaman ilgi görsün sahne kalabalık olsun ister. Orada mecbur kaldığı için öyle diyor. Ben onun samimiyetle söylediğine inanmıyorum o bu tarz önemleri alabilecek bir sanatçı ruhuna sahip.Pınar Eliçe” O kadar samimiyetsiz görüntüler var ki millet cenazeye mi geliyor partiye mi geliyor belli değil. İnsanlar ölüsünün üstünden fotoğraf çekilme haline geldi. Bülent Ersoy’a bu konuda kesinlikle katılıyorum.