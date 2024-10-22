  • USD: 34,18 - 34,24
  • EURO: 37,09 - 37,15
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'En sevdiğim kankamı doğurdum'

Asmalı Konak dizisi ile hafızalarda yer edinen Nurgül Yeşilçay bir dergi için verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Oğlu hakkında konuşan Nurgül Yeşilçay, "Ben şu an en sevdiğim kankamı doğurmuş gibi yaşıyorum. Çok eğlenceli ve öğretici bir süreç annelik ve hastasıyım kendilerinin" dedi.

Ekleme: 22.10.2024 - 09:26 Güncelleme: 22.10.2024 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra son dönemde sosyal medya hesabından yayımladığı videolar ile takipçilerini gülümseten Nurgül Yeşilçay, verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Son yıllarda oluşturulan güzellik algısına karşı olduğunu ifade eden Yeşilçay, "Ben de birçok kadın gibi dayatılan tek tip güzellik ve estetik anlayışına karşıyım. Günümüz kadını artık 'Bizi salın' diyor. Güçlü kadın olmak da ayrıca insan üzerinde baskı yaratıyor" dedi.

'En sevdiğim kankamı doğurdum'

"GÜZEL DEDİKODU YAPARIZ"

Oğlu hakkında da konuşan güzel oyuncu, "Bambaşka bir şey annelik. Ben şu an en sevdiğim kankamı doğurmuş gibi yaşıyorum. Çok eğlenceli ve öğretici bir süreç annelik ve hastasıyım kendilerinin. Arkadaşlar ona 'Otto' diyor, dolayısıyla biz de ona evde 'Otto' demeye başladık. Çok eğlenceli bir çocuk. Onunlayken hiç sıkılmıyorum. Çok çabuk gaza gelir. Sanat bilgisi yüksektir. Güzel dedikodu yaparız." ifadelerini kullandı.

'En sevdiğim kankamı doğurdum'
Gazze’den yürek burkan görüntü: Küçük kız çocuğu yaralı kardeşini kilometrelerce omzunda taşıdı
MİT ve Emniyet'ten PKK'nın Avrupa ayağına darbe! Terörist 3 kardeş yakalandı
FETÖ elebaşının ölümünü kutladı! Esnaftan herkese bedava tatlı
FETÖ elebaşının ölüm nedeni belli oldu! Vatan hainin cesedi nereye gömülecek?
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar!
Hamas'ın yeni liderine ilişkin önemli karar!
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
MSB: Gülen vatansız olarak öldü
Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili son dakika açıklaması
FETÖ elebaşının ölümüyle ilgili TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama: İsterdik ki ömür boyu hapislerde çürüsün
İsrail'den Hizbullah güçlerine saldırı tehdidi
Bakan Yerlikaya açıkladı: FETÖ’ye yönelik 178 bin 406 operasyon gerçekleştirildi
Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya sahnede öpüşme soruşturması! İkili hakkında hukuki süreç başlatıldı
Bakan Tunç açıkladı! 'FETÖ elebaşının ölümü örgütle mücadelemizi akamete uğratmayacak'
Terörist Gülen'in ölümü dünyada böyle yankılandı! Tepki çeken manşet
Bakan Bayraktar'dan doğalgaz açıklaması
Nihat Zeybekci: EYT'nin bu yılki maliyeti 800 milyar liranın üzerinde
Alman Bild Fetullah Gülen'in ölüm haberini üzülerek verdi
Vatan haini Gülen bu hastanede ölmüş
Tarihteki en eski bankacılık sistemi! Sırrı hala çözülemedi...

Tarihteki en eski bankacılık sistemi! Sırrı hala çözülemedi...

Kraliçe arılarından tuhaf davranış! Bilim insanları şoke oldu

Kraliçe arılarından tuhaf davranış! Bilim insanları şoke oldu

iPhone 16 kullanıcıları şimdi de donma ve yeniden başlama sorunlarından şikayetçi

iPhone 16 kullanıcıları şimdi de donma ve yeniden başlama sorunlarından şikayetçi

Uzmanlar uyardı! Covid-19 sonrası vaka sayılarında artış

Uzmanlar uyardı! Covid-19 sonrası vaka sayılarında artış

İnsan yüzlü maymun ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı...

İnsan yüzlü maymun ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı...

Eskişehir'de tutulan balık dikkat çekti! Tam olarak 27 kilo

Eskişehir'de tutulan balık dikkat çekti! Tam olarak 27 kilo