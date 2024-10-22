'En sevdiğim kankamı doğurdum'

Asmalı Konak dizisi ile hafızalarda yer edinen Nurgül Yeşilçay bir dergi için verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Oğlu hakkında konuşan Nurgül Yeşilçay, "Ben şu an en sevdiğim kankamı doğurmuş gibi yaşıyorum. Çok eğlenceli ve öğretici bir süreç annelik ve hastasıyım kendilerinin" dedi.

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra son dönemde sosyal medya hesabından yayımladığı videolar ile takipçilerini gülümseten Nurgül Yeşilçay, verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Son yıllarda oluşturulan güzellik algısına karşı olduğunu ifade eden Yeşilçay, "Ben de birçok kadın gibi dayatılan tek tip güzellik ve estetik anlayışına karşıyım. Günümüz kadını artık 'Bizi salın' diyor. Güçlü kadın olmak da ayrıca insan üzerinde baskı yaratıyor" dedi.Oğlu hakkında da konuşan güzel oyuncu, "Bambaşka bir şey annelik. Ben şu an en sevdiğim kankamı doğurmuş gibi yaşıyorum. Çok eğlenceli ve öğretici bir süreç annelik ve hastasıyım kendilerinin. Arkadaşlar ona 'Otto' diyor, dolayısıyla biz de ona evde 'Otto' demeye başladık. Çok eğlenceli bir çocuk. Onunlayken hiç sıkılmıyorum. Çok çabuk gaza gelir. Sanat bilgisi yüksektir. Güzel dedikodu yaparız." ifadelerini kullandı.