Berk Oktay’dan baba-kız paylaşımı

Yıldız Çağrı Atiksoy ile mutlu bir evlilik sürdüren Berk Oktay, Mira Milena adını verdiği kızıyla yeni bir paylaşımda bulundu. Bebeğini gözlerden uzak büyüten Oktay'ın paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Ünlü oyuncu için "Babalık çok yakıştı" yorumu yapıldı. İşte o paylaşım...

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle hafızalara kazınan Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı Berk Oktay ile 2022 yılında dünyaevine girdi.Ünlü çiftin bu evlilikten Mira Milena adını verdikleri bir kız çocuğu oldu. Oktay'dan ise minik bebeğiyle baba-kız paylaşımı geldi.Bebeğini gözlerden uzak büyüten Oktay'ın paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Ünlü oyuncu için "Babalık çok yakıştı" yorumu yapıldı.İşte Berk Oktay'ın o paylaşımı...