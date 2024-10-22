Alişan'dan muhteşem sahne!

Alişan ‘’O soğuğa rağmen herkes geldi son gündü. Yeni şarkı geliyor kısa zaman içinde tüm şarkılar patladığı için 25 yıl da bunu dinlerler gibi. Keşke beste yapabilseydim eşime kesin yapardım. Ona söylediğim şarkılar var. Karaoke makinesi almış her akşam sağolsun bana söylüyor ama şuan halka hitap edilecek şarkılar değil. Çocukların ilgisi pek yok ama iler de hobi olarak yapabilirler Burağ’ın futbola ilgisi var. Geçen yıl şampiyon olduktan sonra bana bizi Allah mı Fenerbahçeli yaptı baba diye gelip sordu vallahi cevap veremedim Bu son cahillik olur dediğimiz olaylar ardından yeni bir pislikle uyanıyoruz ben sosyal medya dan açıklamamı yaptım insanlar para için çıldırmış olmalı insanlar her şeyi söylüyor adalete güveniyoruz umarım çektirdiklerini çektirmeden çıkmazlar.Hande Sarıoğlu" Sosyal medyada çektiğiniz storyler çok tatlı. Farklı bir sempati yayıyorsunuz etrafa.Didem Delen" Yenidoğan çetesi hakkında ne düşünüyorsunuz? sanatçılığını bir kenara bırakıp açıklar mısın lütfen!Bilal Özcan " Eşine şarkı yapmayı düşünüyor musun? Ona evde şarkı söylüyor musun?Pınar Eliçe" Diyarbakır doğunun meclisidir. Tarihi yerleri bizi temsil eder. Orda ki halk bizim şehir hayatında ki gibi sevdikleri sanatçılara ulaşamıyorlar.