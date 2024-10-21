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Ünlü oyuncu Trabzonspor maçına gitti

Birçok dizide oynayan başarılı isim Seray Kaya, Trabzonspor-Başakşehir maçını tribünden takip etti.

Ekleme: 21.10.2024 - 10:09 Güncelleme: 21.10.2024 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Seray Kaya, fanatik Trabzonspor taraftarı çıktı.

Geçtiğimiz yıllarda babasını kaybeden oyuncu, verdiği röportajda Trabzonspor sevgisinin babasından yadigar olduğunu söyledi.

Başarılı isim dün ise Trabzonspor-Başakşehir maçını izlemek üzere tribündeki yerini aldı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu Seray Kaya, Trabzonspor – RAMS Başakşehir maçı için Papara Park’a geldi.

Kaya, bu karşılaşmayı tribünden takip etti ve takımına destek verdi.

TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERDİ

Taraftarlar da ünlü oyuncuya ilgi gösterdi. Üzerinde Trabzonspor forması bulunan ünlü oyuncu, bu görüntüsüyle çektirdiği fotoğrafı da sosyal medyadan paylaştı.

Ünlü oyuncu Trabzonspor maçına gitti
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