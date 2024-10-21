Mustafa Sandal'a bir tepki de Didem Delen'den! 'Şahan bir sen iki...'

Beyaz TV’nin popüler programı Söylemezsem Olmaz’ın başarılı modaratörü Didem Delen, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’ın Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na karşı attığı adımı eleştirdi. Sandal, kredi kartı limitini 100.000 TL'nin altına indirerek sosyal medyada tepki çekmişti.

Mustafa Sandal, Savunma Sanayii Destekleme Fonu kapsamında kredi kartı limitleri 100.000 TL’yi aşan kullanıcılardan alınacak 750 TL'lik ücretten kaçınmak amacıyla, kart limitini 99.000 TL'ye düşürdüğünü belirten bir tweet attı. Sandal'ın bu hareketi, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilirken, en sert tepkilerden biri de Didem Delen’den geldi.



Mustafa Sandal paylaştığı tweette, “Genelde haftaya spor yaparak girerim ama bu haftaya kredi kartı limitimi 99 bin TL’ye düşürerek başladım. İyi haftalar…” cümlelerini paylaştı.



Didem Delen, Mustafa Sandal hakkında şu ifadeleri kullandı;



"Sanatçılar topluma doğru örnek olmalı!"



"Bir de orada belirtmiş, koşa koşa. Hırsa bakar mısınız? Zaten sen oraya gidene kadar 750 liralık benzin yakıyorsun. Bir de üstüne kahveni içmişsindir. Restoranda 750 lira bahşiş veriyorsun. Bu arada senin bir tane konser biletin zaten 750 lira. Yazık yahu. Yani nelerin lafını ediyorsunuz, nelerin küçük hesaplarını yapıyorsunuz. Şahan bir, sen iki. Konu kendi menfaatleriniz olunca, toplumu düşünüyormuş gibi tavırlar, hareketler. Ama ucu size dokununca 'vah, yandı evim, yandı bir tarafım, yandı gitti param.' Hep aynı derttesiniz. Bir de bunu paylaşıyorsunuz. Siz sanatçısınız, sizin misyonunuz topluma doğru örnek olmak. Provokasyon yapıp kışkırtmak değil. Bir de bunu sosyal medya üzerinden yapıyorsunuz. Bu ne cesaret ya? Bu ağızla yola çıkıyorlar. Ne diyecek? 'Kendi menfaatimi korumak için mi söylüyorum' diyecek. Savaş burnumuzun dibine kadar gelmiş. Devletimiz, güvenliğimiz ve savunma sanayimiz için yılda bir kez, o da kart limiti 100.000'den fazla olan, yani düşük ve orta gelirli değil, yüksek harcama yapan varlıklılardan 750 TL istemiş. Canla başla girmemiz lazım. Devletimiz söz konusu, milletimiz söz konusu. FETÖ belası için sanatçısıyla sporcusuyla herkes mücadele ederken, neredeydi Mustafa Sandal? Hani çok düşünüyorsun ya sen toplumunu. Peki, bu devlet deprem felaketi yaşamışken yine sanatçısıyla, sporcusuyla, ekran yüzüyle, iş insanıyla herkes varını yoğunu ortaya koymuşken neredeydi Mustafa Sandal? Yoktu. Ama gittin, sabah erkenden kart limitini düşürdün. Vay be! Valla ihtiyacın varsa, biz sana gönderelim ya. İhtiyaç sahibisin, belli."

