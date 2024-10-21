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Gülse Birsel'e arkadaşından destek!

Gülse Birsel, Vural Çelik'in vefatının ardından yaptığı paylaşımla ilgili tepkilerin odağı oldu. Vural Çelik paylaşımını silen Gülse Birsel'e Avrupa Yakası'ndaki arkadaşı Şenay Gürler'den destek geldi. Şenay Gürler, sosyal medyadan açıklama yayımladı.

Ekleme: 21.10.2024 - 10:41 Güncelleme: 21.10.2024 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Vural Çelik'in cenazesine katılmayan Gülse Birsel sosyal medya hesabından yayımladığı uzun bir açıklama ile tepkilerin odağı haline geldi. Gülse Birsel, Vural Çelik'in vefatının ardından şu ifadeleri kullandı:

"Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili mana verilemez, yakışıksız cümleler etmeseydi. (Tabii kimse iş arkadaşıyla tek sebepten 16 yıl iletişimi kesmez. Ama sonraki yıllardaki hataları, yanlışları burada anlatmaya gerek de yok, yakışık da almaz.) Ben oyuncu arkadaşlarımla olan anlaşmazlıklarda kavga, polemik, magazin..."

Birsel'in açıklaması sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. Birsel, gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

Gülse Birsel'e arkadaşından destek!

ŞENAY GÜRLER'DEN GÜLSE BİRSEL'E DESTEK

Şenay Gürler, Avrupa Yakası dizisindeki arkadaşı Birsel'e destek oldu. Paylaşımda bulunan Şenay Gürler, şu ifadelere yer verdi:

"Kaç gündür Gülse hakkında saçma sapan suçlamalar yapılıyor, yazılar yazılıyor. Hepimiz üzüldük Vural'ı bu kadar erken kaybettiğimiz için elbette. Ben gidemedim cenazesine, turnedeydim. Gülse de anlatmış neden gidemediğini. Ama Gülse neredeyse bu erken ölümün sorumlusu ilan edilecek.

"AYIP YA"

Vural'ın işle ilgili sıkıntıları olduğu ve Gülse'nin iş bulmasını engellediği bile yazıldı. Ayıp ya. İnsanlar birilerini linç etmeye ne kadar meraklı. 15 yılı geçmiş Avrupa Yakası biteli arkadaşlar. Bunları yazanların işi gücü yok mu Allah aşkına? Ben 5,5 yıl boyunca Gülse'nin kimseye bir kabalık yaptığını, üstten konuştuğunu görmedim. İnsan gibi insandır. Vural'la aralarında bir tartışmaya tanık olmadım. Avrupa Yakası'ndan ayrılanlar genellikle kendi istekleriyle ayrıldılar. Ya da arada ne yaşandıysa o günün dinamikleriyle yaşanmıştır. Sonuçta profesyonel bir iş yapıyorduk. Bu arada ne saçma şeyler yazmış insanlar. Hatta dangalağın birine göre 'Ben salak bir solcu, Kürtçü vs. olduğum için' çağırmıyormuşuz kahve içmeye Vural'ı. Vural'ın dünya görüşünü yeni öğrendim arkadaşlar. Bu konularda hiç konuşmadık bile...

Yani neyse kimse bilmediği konularda ahkam kesip saçmalamasın bence. Bu her şeyden önce erken kaybettiğimiz arkadaşımızın anısına saygısızlık."

Gülse Birsel'e arkadaşından destek!
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