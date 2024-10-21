  • USD: 34,18 - 34,24
  • EURO: 37,06 - 37,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ferdi Tayfur hayranlığını hayatına taşıdı

Antalya'da yaşayan Talha Siraç Ünlü (17), Ferdi Tayfur hayranlığını hayatına taşıdı. Ünlü, dış görünüşüyle nostalji rüzgarı estiriyor.

Ekleme: 21.10.2024 - 10:51 Güncelleme: 21.10.2024 - 10:51 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da lise öğrencisi Talha Siraç Ünlü, çocukluğunda babasının sürekli Ferdi Tayfur şarkıları dinlemesiyle sanatçıya hayranlık besledi. Ünlü, büyüyünce saçlarına Ferdi Tayfur'un saç stilini yansıttı, mahalledeki terzisine Tayfur'un sahne kıyafetlerini diktirdi. Gündelik yaşamında bu kıyafetlerle ve saç modeliyle gezen Ünlü, görünümüyle dikkati çekiyor.

"11 YAŞINDAN BERİ HAYRANIM"

Talha Siraç Ünlü, "11 yaşından beri Ferdi Tayfur hayranıyım. Babam hep dinlerdi, ben de araştırdım. Sonunda hayranı oldum. Çok seviyorum Ferdi Tayfur'u. Şöhreti olsun, karizması olsun, sesi olsun, arabesk dünyasında 1 numara benim için. Öyle bir sanatçıya hayranlık beslediğim için kendimle gurur duyuyorum" dedi.

Gündelik yaşamında Tayfur'un giyim tarzını benimsediğini aktaran Ünlü, "İnsanlar bana güzel tepki veriyor. Beni gördüklerinde 'Ne kadar iyi giyiniyorsun', 'Tarzın çok güzel', 'Eskileri yaşatıyorsun' gibi ifadeler kullanıyorlar" diye konuştu.

Ferdi Tayfur hayranlığını hayatına taşıdı

"BAYRAĞI BENDEN İLERİ TAŞIDI"

Talha Siraç Ünlü'nün babası Adem Ünlü ise oğlunun kendisinden esinlendiğini söyledi. Adem Ünlü "Biz de 15-16 yaşlarımızda Ferdi Tayfur dinliyorduk. Benden ona geçmiş sanırım, ama bu bayrağı benden ileri taşıdı. Ben sadece dinlerdim, o kıyafetleriyle, tarzıyla, her şeyiyle Ferdi Tayfur oldu. Eski yılları yaşatıyor. 2024 yılında 1970'li yılları yaşatıyor. Yolda sokakta görenler beğeniyor, dönüşleri güzel oluyor" dedi.

Ferdi Tayfur hayranlığını hayatına taşıdı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili son dakika açıklaması
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
Bakan Yerlikaya açıkladı: FETÖ’ye yönelik 178 bin 406 operasyon gerçekleştirildi
Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya sahnede öpüşme soruşturması! İkili hakkında hukuki süreç başlatıldı
Bakan Tunç açıkladı! 'FETÖ elebaşının ölümü örgütle mücadelemizi akamete uğratmayacak'
Terörist Gülen'in ölümü dünyada böyle yankılandı! Tepki çeken manşet
Bakan Bayraktar'dan doğalgaz açıklaması
Nihat Zeybekci: EYT'nin bu yılki maliyeti 800 milyar liranın üzerinde
Alman Bild Fetullah Gülen'in ölüm haberini üzülerek verdi
Vatan haini Gülen bu hastanede ölmüş
FETÖ'nün üst yönetiminde panik başladı! Teröristbaşı Fetullah Gülen’in ölümünü gizlemişler: Cenazesi bile kaçırılabilir!
Yenidoğan çetesinin ilaç oyunu: 1 yılda 1 milyon kazanan hemşireler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MKYK'yı topluyor: Yenidoğan çetesi masada
Enflasyon düzeltmesinde denetim başladı! Bakan Şimşek açıkladı: Vergi ödemeden 31,5 trilyon lira aktif artışı sağlandı
TRT spikerinden Feto sözleri: Hakkımız haram olsun
Ankara'daki jet savaş uçağı sesinin nedeni belli oldu! Ankara valiliği açıkladı
Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: Özel hastanelere düzenleme mesajı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yenidoğan çetesi, en ağır şekilde cezalandırılacak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yenidoğan çetesiyle ilgili konuştu
CHP yönetimindeki Bodrum Belediyesi, halktan para istedi
Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yeni haftada hava nasıl olacak?

YouTube, yakında kullanıma sunacağı yeni özelliklerini duyurdu

YouTube, yakında kullanıma sunacağı yeni özelliklerini duyurdu

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Ekim ayında 2 milyon 855 bin araç denetlendi

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Ekim ayında 2 milyon 855 bin araç denetlendi

Kazdıkça fışkırdı! Bin yıllık; tam 200 bin adet bulundu

Kazdıkça fışkırdı! Bin yıllık; tam 200 bin adet bulundu

Mezarlığa giden aile hayatının şokunu yaşadı: Kimliği belirsiz iki kişinin...

Mezarlığa giden aile hayatının şokunu yaşadı: Kimliği belirsiz iki kişinin...

NASA'da büyük sorun! Çözebilen 3 milyon dolar kazanacak

NASA'da büyük sorun! Çözebilen 3 milyon dolar kazanacak