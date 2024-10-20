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Yıllar sonra Londra'da buluştular

Sihirli Annem dizisinde "Suzan" ve "Betüş" karakterlerine hayat veren Zuhal Topal ile İnci Türkay, Londra'da buluştu.

Ekleme: 20.10.2024 - 10:18 Güncelleme: 20.10.2024 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Sihirli Annem, bir döneme damga vurdu.
Günümüzde de tekrarlarıyla izlenen dizinin iki yıldızı, Londra'da buluştu.
Dizide Betüş karakterini canlandıran İnci Türkay ve Suzan karakterini canlandıran Zuhal Topal, proje bittikten sonra da arkadaşlıklarını devam ettirdi.

BAĞLARI HİÇ KOPMADI
Zaman zaman bir araya gelen ikili, uzun bir aradan sonra yeniden buluştu.

LONDRA'DA BULUŞTULAR
Londra'ya giden Zuhal Topal, eski rol arkadaşı İnci Türkay'ı ziyarete gitti. Topal, bu anları "Canım İnciciğime ziyarete geldim" notuyla paylaştı.

Yıllar sonra Londra'da buluştular


"DOSTLUĞUMUZ HİÇ BİTMEDİ"
Öte yandan ünlü oyuncular, bir kez daha Londra'da bir araya gelmişti. Zuhal Topal, İnci Türkay'la sarıldığı anları "Araya mesafeler girsede 22 yıllık dostluğumuz hiç bitmedi. Canım İnci'm yerin ben de apayrı. Çok özlemişiz birbirimizi. Zaman geriye aksın" notuyla paylaşmıştı.
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