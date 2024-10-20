Ünlü isimlerin sosyal medya kazançları dudak uçuklattı

Rol aldıkları yapımlardaki başarıları ve güzellikleriyle dikkat çeken ünlü kadın yıldızlar, dizilerden ve sosyal medya üzerinden adeta servet kazanıyor. Bölüm başına yeni sezonda 1-2 milyon TL kazanç sağlayan ünlü isimlerin sosyal medyadan sağladıkları kazanç ağızları açık bırakır cinsten... Hande Erçel, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Beren Saat ve Meryem Uzerli'nin Instagram üzerinden yaptıkları 15 saniyelik story ve bir post için aldıkları ücret ortaya çıktı. 'Aramızda Kalmasın' programında ortaya çıkan rakamlar herkesi şaşırttı.Popülerliği giderek artan ve reklamların aranan yüzü olan Hande Erçel sosyal medyada paylaştığı 15 saniyelik bir story ve bir post için 3 milyon TL kazanıyor.Son olarak Selahattin Paşalı ile başrolünü paylaştığı Ömer dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Gökçe Bahadır Instagram üzerinden paylaştığı bir post ve 15 saniyelik bir story için 3 milyon TL kazanç sağlıyor.Bir süredir ekranlardan uzak olan Fahriye Evcen son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde 'Akça Hatun' karakterine hayat vermişti. Ünlü isim sosyal medyada paylaştığı bir post ve 15 saniyelik bir story için 2,5 milyon TL talep ediyor.Muhteşem Yüzyıl'da hayat verdiği Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli de sosyal medyada servet kazanıyor. Uzerli bir post ve bir story için 1,5 milyon TL talep ediyor.Kıvanç Tatlıtuğ ile yıllar sonra buluştuğu İstanbul İçin Son Çağrı filmindeki cesur sahneleri ile adından söz ettiren Beren Saat, Instagram üzerinden paylaştığı bir post ve 15 saniyelik bir story içi 2 milyon TL kazanıyor.