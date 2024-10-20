Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Uzun zamandır aşk yaşayan iki ünlü oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, birlikteliklerini Eylül ayında İtalya'da evlenerek taçlandırmışlardı.Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede dünyaca ünlü isimlerle birlikte yürüyen Deniz, karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini duyurmuştu.BEBEKLERİ MERAK KONUSU OLDUHerkesin yakından takip ettiği çiftin bebeklerinin cinsiyeti ise merak konusu olmuştu.Hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kaan Yıldırım, hayranlarına sevindirici haberi verdi.Yıldırım, bebeklerinin cinsiyetini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çiftinin bebeklerinin cinsiyetinin erkek olacağı ortaya çıktı.