Yeşilçam'ın efsanesi Filiz Akın hastaneden fotoğraf paylaştı

Türk sinemasının 'Dört Yapraklı Yonca'sından biri olarak kabul edilen Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunları yaşıyordu.Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın'dan üzen haber geldi.Akın'ın, Bodrum'da hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin hastane odasındaki görüntüsü burada paylaşıldı. Akın'ın bu hali tüm sevenlerini üzdü. Usta oyuncuya geçmiş olsun mesajları yağdı.